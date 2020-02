Eckernförde : Bundestagsabgeordneter Johann Wadephul (CDU) fordert mehr Investitionen in die Bahn

Dass der Eurocity nach Kopenhagen nur einmal in Schleswig-Holstein hält, sei eine „Zumutung gegenüber diesem Bundesland.“

von Gernot Kühl

21. Februar 2020, 17:17 Uhr

Eckernförde | Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Bundestag und Kreisvorsitzende der CDU im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Johann Wadephul (57), hat gestern gegenüber unserer Zeitung mehr Investitionsmittel der Deutschen Bahn für Schleswig-Holstein gefordert. „Ich halte es für einen Skandal, dass der neue Euro-City durch ganz Schleswig-Holstein hindurchfährt und der eigentliche Grund für den einzigen Halt in Schleswig war, dort Bahnpolizisten ein- und aussteigen zu lassen. Es ist eine Zumutung gegenüber diesem Bundesland, dass er in Neumünster und Rendsburg einfach durchrauscht. Das zeigt, dass der Bahnvorstand Föderalismus noch nicht verstanden hat und die Energiewende behindert. Wie soll man denn sonst als Reisender mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Kopenhagen kommen, wenn nicht mit der Bahn?“ Das sei vor dem Hintergrund eines gewollten engen Austausches der Metropolregionen Hamburg-Kopenhagen-Malmö vollkommen unverständlich. „Wir müssen, und das mache ich mir auch persönlich zur Aufgabe, in Berlin sehr viel mehr Druck machen.“

Wadephul begrüßte zudem die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg, das den vor wenigen Tagen erstinstanzlich verhängten Rodungsstopp für einen Kiefernwald in Grünheide im Zusammenhang mit dem Bau des neuen Tesla-Werkes wieder aufgehoben hat. „Es zeigt, dass Infrastrukturmaßnahmen in Deutschland noch durchgeführt werden können.“ Es müssten Weichen für die Zukunft gestellt werden. „Wir sind ansonsten auf dem Weg, ein Verhinderungsland zu werden.“ Das gelte nicht nur für den Bau eines neuen Autowerks, sondern auch für die Planung von Autobahnen, Strom- und Bahntrassen. „Ich wünsche mir, dass wir wieder ein Ermöglichungsland werden, und dass nicht einzelne Vereine durch ihre juristischen Aktivitäten alles stoppen können.“

Ein Land, in dem jahrelang vergeblich an der Inbetriebnahme eines Großflughafens in Berlin gearbeitet wird, in dem seit 15 Jahren vergeblich versucht wird, die A 20 durch Schleswig-Holstein zu bauen und in dem es in den nächsten zehn Jahren keine Chance geben werde, Stromleitungen für den „guten ökologischen Windstrom aus Schleswig-Holstein“ für den Süden zu errichten, müsse sich schon die Frage gefallen lassen, ob es nicht zu kompliziert geworden ist und „nicht Einzelinteressen vor Gemeinwohlinteressen stellt“, sagte Wadephul.

„Diese Frage müssen wir dringend miteinander diskutieren.“ Hier sei auch der Gesetzgeber gefragt, „denn es gibt ja für all diese Projekte klare demokratische Mehrheiten.“