„Die schönste Frau der Welt“ : Bukowski trifft Waits – in Eckernförde

Musikalisches Bühnenprogramm zu Charles Bukowskis Kurzgeschichte „Die schönste Frau der Welt“

23. September 2018, 17:33 Uhr

„In ihren Adern floss zur Hälfte indianisches Blut und sie hatte einen seltsam geschmeidigen Körper, einen Körper wie eine Schlange und einen feurigen Körper mit genauso feurigen Augen. Einige meinten, sie sei verrückt.“ So beschreibt der Ich-Erzähler aus Charles Bukowskis Kurzgeschichte „Die schönste Frau in der ganzen Stadt“ die junge Cass, die er in einer Bar trifft. Sie, die trotz einer Narbe quer über der linken Wange eine Schönheit war, hatte sich einfach neben ihn gesetzt – vermutlich, weil er der „hässlichste Mann in der ganzen Stadt war“. Dies ist der Beginn einer fesselnden Beziehung. Denn Dichter, vor allem jene wie Bukowski, können keine „normalen Beziehungen“ führen. Aus jener unbeabsichtigten Bar-Bekanntschaft muss bald eine Tragödie nach griechischem Vorbild erwachsen. Zwei, die nicht „normal“ zusammen sein können und wollen, binden sich in einer „Amour fou“, bis die 22-jährige Cass im Freitod stirbt.

Schauspieler Ulrich Gall hat den Stoff szenisch bearbeitet und daraus ein musikalisches Nachtstück mit dem Titel „Die schönste Frau der Welt“ gemacht. Zur morbiden Musik von Tom Waits, live gespielt von drei Musikern, singen und spielen an Galls Seite Jennifer Toman und Malin Uschkureit. In der Galerie 66 spielte das Ensemble das epische Kammerspiel am Sonnabend vor begeistertem Publikum.

Es gehört nicht viel Phantasie dazu, Tom Waits und Charles Bukowski auf der Bühne unter einen Hut zu bringen. Das räumt auch Gall ein, wenn er von der viel beschworenen Seelenverwandschaft der beiden Künstler spricht: „Waits und Bukowski erzählen beidie gleichen Geschichten über die gleichen Menschen am Rand der Gesellschaft, und beide wissen, wovon sie erzählen, haben sie doch auch beide so gelebt wie die Figuren, von denen sie erzählen“, sagt Gall. Neu ist Galls eigentümliche Melange aus epischem Theater, szenischer Lesung und Mini-Musical. Die Songs kommentieren vielmehr den Text, bringen die Handlung voran, so dass ein organisches Ganzes entsteht, das in seiner Stimmigkeit dann doch überrascht. Schließlich sind die traurig-schaurigen Loser-Balladen von Waits völlig unabhängig von der Story entstanden. Und die ist schnell erzählt – schnörkellos, wie es sich für eine Kurzgeschichte gehört: Ein Mann lernt eine Frau kennen, die an ihrer Schönheit leidet. Sie zerbricht an ihrem fatalen Hang zur Selbstverstümmelung, von dem sie auch ein grenzenlos liebender Mann nicht befreien kann.

Eine Story wie ein Waits-Song. Seine Lieder sind denn auch wie der Soundtrack zur Geschichte: „Sie erweitern diese um Facetten und Emotionen“, charakterisiert Gall, der mit seinen Gesangseinlangen etwas im Schatten von Malin Uschkureit und der ungemein lässig-unaufgeregten Jennifer Toman im viel zu großen Herrenanzug steht. Alle drei Schauspieler tun gleichermaßen gut daran, sich zu keiner Zeit als Waits-Imitatoren zu versuchen. Dass dessen Songs auch ohne das von zahlreichen Whiskys und Zigaretten gefärbten Timbre funktionieren – zumal wenn sie von einer Frau gesungen werden – ist sicherlich eine Erkenntnis, die nicht nur die zahlreichen Waits-Fans im Publikum wohlwollend registrieren. Dafür sorgen die brillanten Instrumentalisten des nächtlichen Kammerspiels. Alice Halada am Piano, Harry Kretzschmar am Bass und Björn Lüdtke gelingt es, mit spärlichen Mitteln Atmosphäre und komplexen Sound der surreal-anarchischen Klangwelt von Waits in dieser musikalischen Late-Night-Show zu erschaffen.