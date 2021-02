Goosefeld : Bürgerentscheid zum interkommunalen Gewerbegebiet am 21. März

Die Kommunalaufsicht hat das Bürgerbegehren für zulässig erklärt. 620 Stimmberechtigte entscheiden nun über das Vorhaben.

von Arne Peters

02. Februar 2021, 12:50 Uhr

Goosefeld | Jetzt wird abgestimmt: Die Kommunalaufsicht des Kreises hat das Bürgerbegehren über das geplante interkommunale Gewerbegebiet in Goosefeld für zulässig erklärt, und auch die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am Montagabend grünes Licht gegeben. Am 21. März sollen also die Bürger darüber befinden, ob das 8,2 Hektar große Gebiet, in dem sich auch das Eckernförder Unternehmen „punker“ ansiedeln möchte, gebaut wird oder nicht. Abstimmungslokal ist die Gemeindefreizeitstätte im Pennywisch.

Die Gemeinde plant, in dem Gebiet westlich der B 203 zwischen Ravenshorst und Katzheide ein Gewerbegebiet auszuweisen, das in Zusammenarbeit mit der Stadt Eckernförde betrieben wird. Sowohl die Erschließungskosten als auch die Einnahmen durch Gewerbesteuern sollen geteilt werden. Doch dagegen regt sich Widerstand: Eine Bürgerinitiative um Silke Mahrt, Herbert Retzlaff und Christian Johannsen hat erfolgreich ein Bürgerbegehren angestrengt und 129 Unterschriften gegen das Vorhaben gesammelt. Davon sind laut Kommunalaufsicht 117 Unterschriften gültig. Somit ist das erforderliche Mindestquroum von 62 Unterschriften (10 Prozent der Wahlberechtigten) für einen Bürgerentscheid erreicht.

Auf ihrer Sitzung am Montag hat die Gemeindevertretung beschlossen, an ihrem Vorhaben festzuhalten und keinen Alternativvorschlag vorzulegen. Die Frage, über die die Bürger abstimmen werden, lautet, ob der Aufstellungsbeschluss für das Gewerbegebiet vom 12. August 2020 aufgehoben werden soll. Wer mit „Ja“ stimmt, will somit kein Gewerbegebiet, wer mit „Nein“ stimmt, ist für das Gebiet.

Nun müssen sowohl Gemeindevertretung als auch Bürgerinitiative ihre Argumente auf einem Informationsblatt zusammentragen, das den Bürgern zusammen mit der Abstimmungskarte zugeht und als Entscheidungshilfe dienen soll. Einen Einblick in die Argumentation der Vorhabengegner gab Silke Mahrt am Montagabend in der Sitzung der Gemeindevertretung.

Als eines der Hauptargumente führte sie den Umweltschutz an. Die Fläche werde unnötig zersiedelt, dabei würden auch Bund und Land auf ein nachhaltiges Flächenmanagement setzen. Deshalb habe die Initiative in einem Brief an Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack um Prüfung des Sachverhalts gebeten.

Sowohl Untere Naturschutzbehörde und Kreis als auch das Innenministerium hätten „ganz masssive Bedenken“ hinsichtlich des Standortes angemeldet. Silke Mahrt: „Er liegt im Außenbereich, hat keine räumliche Anbindung an eine Siedlung, liegt im Naturschutz- und Trinkwasserschutzgebiet, in einem Eignungsgebiet für Erholung und und und.“ Sie warf den Gemeindevertretern vor, keine ernsthafte Alternativprüfung betrieben zu haben. Die frei werdende Fläche von SigSauer zum Beispiel erfülle alle erforderlichen Bedingungen für eine Ansiedlung punkers. Und auch in Borgstedtfelde gebe es eine geeignete Fläche.

Stattdessen solle in Goosefeld auf dem höchsten Punkt bis zu 13 Meter hohe Gebäude und eine Halle von 120 mal 150 Metern gebaut werden. Der geplante Sichtschutz sei eine „Lachnummer“. „Bei uns hört man jeden Lkw kilometerweit, und in das Gewerbegebiet werden täglich 300 Arbeitnehmer nur zu punker fahren, hinzu kommt der Zulieferverkehr.“ Was Silke Mahrt den Politikern zudem ankreide, sei, dass ein Teil der Ausgleichsfläche in Kosel und nicht in Goosefeld entstehen soll.

Ein weiterer Kritikpunkt: Weil der Eigentümer des Grundstückes nur bereit gewesen sei, seine gesamte Fläche zu verkaufen, habe man das Gewerbegebiet auf die doppelte Größe ausgedehnt, die für die Ansiedlung punkers benötigt worden wäre. Das sei beliebig. Hinzu komme ein „fragwürdiges Gebaren“ der Gemeinde, die das Vorhaben zu spät in die Öffentlichkeit getragen habe.

Auch die Goosefelder Fraktionen hatten einen gemeinsamen Standpunkt erarbeitet. Demnach betrage das 8,2 Hektar große Areal weniger als ein Prozent der Gemeindefläche und bestehe überwiegend aus intensiv genutzter Ackerfläche. Es solle ein acht Meter breiter Grünstreifen mit Knicks von über einem Kilometer Länge um das Gebiet angelegt werden. Insgesamt würden 9000 Quadratmeter Bäume, Sträucher und Begrünung gepflanzt, und die Ausgleichsmaßnahmen für die Versiegelung erfolgten hauptsächlich im Gemeindegebiet. 20 Prozent der Dachfläche müssten begrünt werden, die Lärmemissionen befänden sich unter den Grenzwerten. Schon jetzt gebe es bei punker, das an ein Wohngebiet angrenzt, keine Beschwerden von Anwohnern. Die Gebäudehöhe auf den vorgelagerten Flächen würden auf sieben, bzw. neun Meter begrenzt – zum Vergleich: ein durchschnittliches Einfamilienhaus habe eine Höhe von 10 Metern. Punker benötige eine Fläche von 4,5 Hektar, die sonst nirgendwo zur Verfügung stehe. Es gehe darum, das Unternehmen mit seinen 300 Arbeits- und Ausbildungsplätzen in der Region zu halten.