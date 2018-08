Wasserversorgungsverein : Bürger sollen Wasser sparen

Wasserversorgungsverein bittet um sparsamen Umgang

von Achim Messerschmidt

09. August 2018, 17:16 Uhr

Höchsttemperaturen, Trockenheit, Wassermangel: Die fortwährende Hitzeperiode sorgt seit Wochen für einen gestiegenen Wasserverbrauch. Das spürt zurzeit auch der Wasserversorgungsverein Groß Wittensee, der seine Kunden nun zum Wassersparen auffordert. Nicht nur Landwirte und städtische Grünanlagen leiden unter der Dürre, auch im heimischen Garten ist der Niederschlagsmangel bemerkbar. Nicht wenige Garteneigentümer greifen da zu Wasserschlauch und Bewässerungsbrause, um ihren Rasen zu sprengen oder gleich ganz den Garten zu wässern.

Den Wasserversorgungsversorgungsverein Groß Wittensee stellt das vor ungeahnte Probleme. In den Nachtstunden, so der Verein, hat sich der durchschnittliche Wasserverbrauch verfünffacht und in Tagesspitzenzeiten ist der Verbrauch von 20 Kubikmeter pro Stunde auf 45 Kubikmeter pro Stunde gestiegen. Um solche Spitzen auszugleichen, greift das Wasserwerk normalerweise auf einen 150 000 Liter großen Wasservorrat zurück, der als Löschwasserreserve zur Brandbekämpfung zurückgehalten wird.

Laut Deutschem Wetterdienst besteht derzeit eine hohe Waldbrandgefahr. Aufgrund dieser Gefährdungslage, können die Wasserwerke nicht auf den Wasservorrat zurückgreifen. Wenn weiterhin in den Zeiten von 18 bis 22 Uhr viel Wasser für die Bewässerung des Rasens, zum Befüllen von Schwimmbecken oder zur Autowäsche verbraucht wird, sieht sich der Wasserversorgungsverein gezwungen, die Abgabemenge ins Versorgungsnetz zu reduzieren, was zu einem spürbaren Abfall des Wasserdruckes in der Leitung führt. Aus Rücksicht auf alle anderen Mitbürger bittet der Verein seine Kunden, den Wasserverbrauch auf das Notwendigste einzugrenzen.