Mitgliederwerbung : Bürger greifen zur Feuerwehrspritze

19.Sep.2017

Rieseby | „Außerordentlich zufrieden“ war Gemeindewehrführer Heiko Hoop nach dem Mitmachtag der Freiwilligen Feuerwehr Rieseby am Sonntag. Schätzungsweise 500 Menschen waren bei der Veranstaltung zu Gast.

Zwei Monate lang hat die Planung der Veranstaltung gedauert. „Die Hauptplanung hat der Festausschuss gemacht“, berichtete Heiko Hoop. Er fügte hinzu, dass das gesamte Team der Feuerwehr mitgeholfen habe, und dankte den Kameraden für ihren Einsatz.

Gemeinsam hatten die Brandschützer einiges organisiert – zum Beispiel eine Fahrzeugschau. Die Gemeinde Rieseby hat in den vergangenen Jahren die Ausstattung auf den notwendigen aktuellen Stand gebracht: Die Ortswehr Zimmert bekam im Vorjahr ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank. Die Ortswehr Rieseby erhielt im Jahr 2010 ein mittleres Löschfahrzeug und 2014 ein Mehrzweckfahrzeug. In diesem Jahr nahm die Wehr ein Löschgruppenfahrzeug (LF) in den Dienst. „Bei der Übergabe des LF 10 waren nur Feuerwehrmitglieder, Politik und geladene Gäste vor Ort“, sagte Hoop. Nun sollten alle Bürger Gelegenheit haben, es sich anzusehen. „Wir wollen zeigen, wo das Geld hingeht.“

Bettina Spittler interessierte sich für die Ausrüstung: „Es ist spannend zu sehen, welche Fahrzeuge sie haben“, sagte die Besucherin, die selbst in der Gettorfer Wehr aktiv ist. „Es ist total wichtig, dass man der Menschheit irgendetwas Gutes tut, dass man sich einsetzt und für andere da ist“, nannte sie Gründe, warum sie sich bei den Brandschützern engagiert. Die Kameraden aus Rieseby kennt sie unter anderem von Lehrgängen. Den Mitmachttag nutzte sie deswegen auch, um die Kameraden wiederzusehen.

Neben dem Vorstellen der Ausrüstung wollten die Riesebyer Brandschützer vor allem eines: neue Mitglieder werben. In der Einsatzabteilung der Ortswehr Rieseby waren vor der Veranstaltung 41 Mitglieder, in der Ortswehr Zimmert 18 Mitglieder. Die Jugendfeuerwehr zählte 30 Mitglieder. Gerade tagsüber sei es schwierig, eine Truppe zusammenzubekommen, berichtete Hoop. Er betonte aber: „Bis jetzt haben wir noch jeden Einsatz abgearbeitet.“

Um das Interesse für die Feuerwehr zu wecken, standen unter anderem ein Quiz, eine Modenschau mit Feuerwehrausrüstung sowie verschiedene Geschicklichkeits- und Wasserspiele auf dem Programm. So konnte beispielsweise der Umgang mit dem Feuerlöscher geübt werden. Wer wollte, konnte Feuerwehrkleidung anprobieren und mit einem Fahrzeug der Wehr ausrücken: Unter Anleitung mussten Schläuche gelegt und ein kleines Feuer gelöscht werden. „Löschen ist körperlich anstrengend“, berichtete Merle Carstensen nach der Übung. Dass sie beim Mitmachtag alles selbst ausprobieren konnte, gefiel der Riesebyerin. Auf diese Weise könne man erfahren, was die Feuerwehrleute leisten. „Die Feuerwehrmitglieder machen es in ihrer Freizeit“, betonte sie. „Ich bewundere das.“

Martina Sienknechts Sohn Justin hat sich bei der Jugendfeuerwehr angemeldet. „Er wollte schon immer“, sagte die Riesebyerin, die lobte, dass beim Mitmachtag alles gut erklärt wurde. Ihrer Tochter Lena-Sophie gefiel die Kleidung und das Löschen. Auch für sie wäre die Jugendfeuerwehr etwas, meinte die 13-Jährige.

Zwei Jugendliche hatten sich am Sonntag bereits entschieden, bei der Jugendfeuerwehr mitzumachen. Zudem war ein neuer aktiver Kamerad dazugekommen und es gibt drei weitere Interessenten. Außerdem gibt es fünf neue fördernde Mitglieder. Entsprechend zufrieden war Gemeindewehrführer Heiko Hoop: „Die Arbeit hat sich bezahlt gemacht.“