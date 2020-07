Zoff um Kita-Bau in Bünsdorf : Bürger fordern: Seewiese erhalten – Kita-Neubau an anderer Stelle

In Bünsdorf wird die Kita zum Politikum. Gemeinde und Interessengemeinschaft sind über den Ort des Neubaus uneinig.

von Michael Kierstein

22. Juli 2020, 11:19 Uhr

Bünsdorf | Die Gemeinde Bünsdorf soll einen Kita-Neubau bekommen. Dieses Vorhaben wurde auf der letzten Sitzung des Gemeindeausschusses thematisiert. Nicht das ganze Dorf steht jedoch hinter den Plänen der Gemeinde. So hat sich die „Interessengemeinschaft zur Erhaltung der Bünsdorfer Seewiese“ gegründet.

Interessengemeinschaft will Seewiese in Bünsdorf erhalten

Ihr Ziel ist, die Seewiese auf der der Neubau entstehen soll, zu schützen. „Wir sind nicht gegen den Neubau im Gegenteil: Wir befürworten es, dass hier etwas geschieht, weil es Familien in das Dorf lockt“, betont Jan Gerhard von der Interessengemeinschaft. Was die Bürger kritisieren ist der Ort des geplanten Neubaus.

Die Seewiese ist das wunderschöne Zentrum des Dorfes. Viele Gemeinden beneiden uns für einen so schönen Blick über den Wittensee. Gerhard Winter von der Interessengemeinschaft

Der aktuelle Plan der Gemeinde sieht vor einen teil der Seewiese umzuwidmen. Hier würde dann auf 700 bis 1000 Quadratmetern ein Neubau mit Außenanlage entstehen. Der Spielplatz, der aktuell an diesem Platz steht, soll dann verlegt werden. „Der Platz wird viel genutzt, es wäre schade, wenn der verkleinert würde“, so Gerhard. Außerdem würde man den Blick auf den See zubauen. Auch sollen drei Parkflächen entstehen. Das wird von der Gruppe kritisiert, denn diese würden in einer Kurve liegen. „Das ist einfach gefährlich“, so Jan Gerhard.

Spielplatz nicht verkleinern

Zwar ist die Gruppe, die aus einem festen Kern von 10 bis 15 Bünsdorfern besteht, mit drei Beratern im Gemeindeausschuss vertreten, fühlt sich aber dennoch nicht ernst genommen. „Die Anregungen, die wir geben, werden nicht beachtet. Das Gefühl haben wir zumindest“, so Gerhard.

Interessengemeinschaft strebt Bürgerbegehren an

Deshalb wird nun ein Bürgerbegehren angestrebt, um eine gemeinsame Lösung zu finden. „Wir sind interessiert an einem Konsens zwischen Bürgern und Gemeinde. Uns ist ein faktenbezogener sachlicher Dialog wichtig“, betont Gerhard.

Alternative? Parkplatz an der Straße Wühren

Auch das Argument der Gemeinde, dass es keine Alternativflächen gebe, widerspricht die Gemeinschaft. So schwebt der Gemeinschaft vor, den Parkplatz an der Straße „Wühren“ einmal zu prüfen. Diesen Vorschlag hätte die Gemeinde nicht in Betracht gezogen. Dort sei allerdings Platz sowohl für die Kinder als auch für Parkflächen. Zudem sei auch diese Fläche in Gemeindehand. Es sei dementsprechend kein Ankauf notwendig.

Container als Zwischenlösung? Neubau später im Neubaugebiet?

Auch eine weitere Idee bringt die Gemeinschaft ins Spiel. So laufe das aktuelle Gebäude zwar mit einer Sondergenehmigung, man könne aber hinter dem Gebäude einen Container aufstellen und so den Bedarf decken. Ein Neubau solle dann im geplanten Neubaugebiet erfolgen und so lange könne die Kita an Ort und Stelle bleiben.

Interessengemeinschaft

Auch das Argument, dass der Bau schnell gehen müsse, weil die Gemeinde noch auf finanzielle Förderung hoffe, wolle man nicht gelten lassen. „Es wird immer wieder Förderungen geben. Wichtiger ist, so ein Konzept vernünftig zu durchdenken“, sagt Gerhard.

Durchdachtes Konzept nötig

Jan Gerhard, der als Kinder- und Jugendarzt tätig war, sieht auch die Sicherheit der Kinder an dem geplanten Ort in Gefahr. So würde hinter dem Feuerwehrgerätehaus, das ebenfalls auf dem Gelände steht ein Bach fließen. „Gerade beim Abholen der Kinder sind die Eltern oft abgelenkt. Da kann es zu einem Unglück kommen“, sagt er. Das sei aktuell kein Problem, da die Straße die Kinder von dem Bach trenne.

Es gibt Alternativen und Gefahren. Die Gemeinde muss das nur prüfen. Jan Gerhard, Interessengemeinschaft

Die nächste Chance auf diesen Dialog gibt es am 27. Juli. An diesem Tag kommt der Gemeindeausschuss erneut zusammen, um in Ruhe über den Neubau zu sprechen. Das Ziel aller Parteien ist klar: Die Kita, die auch von Neu Duvenstedt und Holzbunge genutzt wird, soll in Bünsdorf bleiben. Jetzt muss noch Einigkeit über den genauen Ort erzielt werden.