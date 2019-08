Fünf-Punkte-Antrag : Bündnis 90/Die Grünen streben klimaneutrale Gemeinde Gettorf an

Die Gettorfer Grünen haben für den Bauausschuss einen 5-Punkte-Antrag eingereicht.

Gettorf | Brennende Wälder, Hitzerekorde und Trockenheit hier, Überschwemmungen dort. Der Klimawandel ist nur schwer zu leugnen. Tim Holborn, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/ Die Grünen in Gettorf, hat für die Sitzung des Bauausschusses am Montag, 12. August, und für die Gemeindevertretersitzung im September einen entsprechenden Fünf-Punkte-Antrag verfasst.

Der 5-Punkte-Antrag

1. Die Gemeinde Gettorf erkennt die Eindämmung des Klimawandels und seiner schwerwiegenden Folgen als eine Aufgabe höchster Priorität an.

2. Die Gemeinde Gettorf wird bei jeglichen Entscheidungen die Auswirkungen auf das Klima sowie ökologische, gesellschaftliche und ökonomische Nachhaltigkeit berücksichtigen. Ab Oktober 2019 sollen in jeder Beschlussvorlage die Auswirkungen auf den Klimaschutz mit positiv, negativ oder neutral angegeben werden. Bei negativer Prognose sind Alternativen zu prüfen und anzubieten.

3. Um ihren Beitrag zur Begrenzung des Klimawandels zu leisten, will die Gemeinde Gettorf bis 2035 klimaneutral werden. Das heißt, die Gemeinde will im Rahmen ihrer Möglichkeiten dazu beitragen, die in Paris (2015) vereinbarten Klimaziele zu erreichen.

4. Die Gemeinde entwickelt – möglichst mit Unterstützung der noch zu gründenden Klimaschutzagentur – ein Klimaschutzkonzept, das in 2020 zu beauftragen ist. Sollte die Klimaschutzagentur nicht gegründet werden, sind Alternativen aufzuzeigen, wie Gettorf ein Klimaschutzkonzept im gegebenen Zeitrahmen beauftragen kann. Bei der Aufstellung des Klimaschutzkonzeptes sind, wenn möglich, die Nachbargemeinden des Amtes Dänischer Wohld zu beteiligen.

5. Der Bürgermeister wird gebeten, ein Gremium „Klimaschutz in Gettorf“ einzurichten, das Vertreter der Umweltverbände, der Wirtschaft, der Verwaltung, der Politik sowie interessierte Bürger mit einbezieht und an Lösungen arbeitet. Von diesem Gremium soll intensive Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung der Gettorfer ausgehen.

Die Begründung

Auch den Kommunen kommt bei der Bekämpfung des Klimawandels eine wichtige Rolle zu. Ein bedeutender Teil klimarelevanter Emissionen wird in Städten, Gemeinden und Kreisen erzeugt (Wohnen, Gewerbe, Verkehr, u.a.). Andererseits hat die Kommune mit ihren vielfältigen Funktionen als Vorbild, Planungsträgerin, Eigentümerin und große öffentliche Auftraggeberin weitreichende Handlungsmöglichkeiten.

Der von Menschen gemachte Klimawandel ist nicht länger eine rechnerische Größe, sondern globale Realität geworden. Seine Folgen werden auch für Gettorf und die gesamte Region zu einschneidenden Veränderungen und schwer abschätzbaren Gefährdungspotenzialen führen.

Die Beschleunigung des Klimawandels ist für ein von Tourismus und Landwirtschaft geprägtes Bundesland wie Schleswig-Holstein ein erhebliches Risiko.

Extreme Wetterereignisse und Klimaveränderungen wirken sich unmittelbar auf unsere Lebensgrundlagen aus.

Darum gilt es, ökologische, soziale und ökonomische Belange klug miteinander zu verzahnen. Getroffene Maßnahmen dürfen nicht die stärker belasten, die ohnehin zu den finanziell Schwächeren gehören. Schließlich besitzt Klimapolitik auch große Wachstumspotenziale, die es zu heben gilt und von denen auch die regionale Wirtschaft profitieren soll.