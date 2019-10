Eckernförde : Büchertipps von Annemarie Stoltenberg

Die bekannte Literaturbuchkritikerin kommt am 24. Oktober in die Stadthalle und hat eine Vielfalt an Büchertipps dabei.

von Arne Peters

07. Oktober 2019, 08:50 Uhr

Eckernförde | Literaturbuchkritikerin Annemarie Stoltenberg kommt am Donnerstag, 24. Oktober, 19 Uhr, wieder in Eckernförder Stadthalle.

Sie wird wieder ein buntes Potpourri von Neuerscheinungen vorstellen, die ihr im Laufe der letzten Monate gefallen haben. Dabei hat Annemarie Stoltenberg auch immer besonders lesenswerte und unterhaltsame Titel aus dem Nischenprogramm empfohlen. Ihre humorvolle Darbietung und ihre Authentizität machen Lust und Begehr auf Buch und Lesen.

Der Eintritt kostet 9 Euro, Karten gibt es in der Buchhandlung am Gänsemarkt, Tel. 04351/3607.