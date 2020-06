Trotz Corona zur Normalität : Büchereibesuch in Gettorf ist wieder möglich

Besondere Auflagen gelten zum Schutz vor dem Corona-Virus.

von Dirk Steinmetz

14. Juni 2020, 13:41 Uhr

Gettorf | Der gemütliche Büchereibesuch in Gettorf mit Stöbern, Klönen und Austausch, ist, wie überall sonst auch im Land, so immer noch nicht wieder möglich. Aber die Auflagen haben sich etwas entspannt. So wird weiter eine Mund-Nase-Bedeckung empfohlen und gebeten, die Händedesinfektion im Eingangsbereich zu nutzen.

Mund-Nase-Bedeckung und Händedesinfektion werden empfohlen

Beim Betreten der Bücherei soll weiterhin ein Korb mitgenommen werden. Wenn keiner dort steht, muss gewartet werden, bis der nächste das Gebäude wieder verlässt. Es dürfen maximal sieben Haushalte à maximal drei Personen gleichzeitig vor Ort sein.

Torsten Peters

Als erstes müssen die Medien zurückgeben werden. Der Aufenthalt sollte möglichst nicht länger als 30 Minuten gestaltet werden, um unnötig lange Wartezeiten zu vermeiden.

Genaue Vorgaben zum Verhalten

Am DVD-Regal sollte nur eine Person an jeder Seite stehen. Falls schon jemand wartet, wird gebeten, zügig auszusuchen. In den Büchereiräumen sollte natürlich auch auf den nötigen Abstand geachtet werden und aufeinander Rücksicht genommen werden.

Öffnungszeiten

Mo + Di: 15 - 18.30 Uhr

Mit. geschlossen

Do: 10 -12.30 Uhr / 15.00 - 18.30

Fr + Sa: 10 - 12.30 Uhr