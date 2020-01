Singer-Songwriter in Gettorf : Bücherei-Konzert mit Brendan Lewes

Der Singer-Songwriter Brendan Lewes tritt beim Büchereikonzert in Gettorf auf.

von Torsten Peters

23. Januar 2020, 16:33 Uhr

Gettorf | Am Sonnabend, 25. Januar, lädt die Bücherei Gettorf ein zum 12. Büchereikonzert. Die Gäste können sich auf Brendan Lewes und seine gut gelaunte Musik freuen. Es gibt dabei auch ein Déjà-vu, denn vor fünf Jahren startete mit mit dem Singer-Songwriter aus Großbritannien, der jetzt in Kiel lebt, die Veranstaltungsreihe „Büchereikonzert“ in Gettorf. „Wir freuen uns sehr, dass er ein zweites Mal zu uns kommt“, sagt Leiterin Britta Günther. Los geht die Veranstaltung um 11 Uhr in der Mühle. Wie immer: Der Eintritt ist kostenlos. Um eine Hutgage wird gebeten. Es gibt Kaffee und Kekse satt.