Riesengemälde : Buckelwal besucht die Stadthalle

vergrößern 1 von 2 Foto: Kühl 1 von 2

von Gernot Kühl

erstellt am 07.Sep.2017 | 06:16 Uhr

Eckernförde | Walexperte und Ideengeber Dr. Andreas Pfander konnte kaum noch an sich halten. Sein Blick klebte förmlich am Abbild des Eckernförder Buckelwals, der am 17. August 1766 im Eckernförder Hafen sieben Stunden lang gejagt worden war und dann um 12 Uhr an Erschöpfung und Stress starb. 40 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben den Wal nach dem gemalten Vorbild des Malers Johan Leihamer 251 Jahre später am 17. August in Originalgröße nachgemalt. Projektleiter Rüdiger Ziegler hatte die Umrisse des Wals auf eine riesige Baumwollstoffbahn gemalt, das Ostsee Info-Center (OIC) und das Museum hatten Farben und Pinsel bereitgestellt und zur öffentlichen Malaktion aufgerufen. Die Resonanz war enorm, die Umsetzung farblich und gestalterisch überragend. Das gut zwölf Meter lange und 3,20 Meter hohe Gemeinschaftsgemälde wirkt wie ein Kunstwerk aus einem Guss. Akribisch hatten die Hobbymaler Maß genommen, ihre Teilabschnitte genau studiert und dann sorgsamst auf die Leinwand gebracht. Etliche Jugendliche haben ihre zugeteilten Quadrate mit dem Smartphone fotografiert und dann anhand der Vorlage exakt auf die Leinwand übertragen. Herausgekommen ist eine einzigartige Arbeit in überdimensionaler Größe. „Echt gelungen“, meinte Projektleiter Rüdiger Ziegler.

Und dieses große Gemeinschaftskunstwerk hängt seit gestern in voller Größe und Schönheit an der nördlichen Innenseite der Stadthalle. Sehr imposant und ansehnlich. Der Eckernförder Buckelwal wird das 11. Internationale Naturfilmfestival Green Screen vom 13. bis 17. September begleiten und auch die Eröffnungsfeier und Preisverleihung am kommenden Mittwoch und Sonnabend flankieren. Der Wal dürfte auch für die Tausende Schüler interessant sein, die am Mittwoch, Donnerstag und Freitag kommender Woche zu den Green Screen-Schulkinovorführungen in die Stadthalle strömen und ganz nebenbei „Wale-Watching“ betreiben können, wie OIC-Chefin Hannah Sliwka anmerkte.

Wie lange der Eckernförder Wal in der Stadthalle bleibt, ist noch ungewiss und hängt auch vom Interesse anderer Aussteller ab. Denn das OIC möchte sein Walbild gerne auch anderen Institutionen, Einrichtungen, Schulen, Kirchengemeinden oder Vereinen leihweise zur Verfügung stellen, sagt Hannah Sliwka. Interessenten, die über genügend Platz an den Wänden verfügen, sollten sich an das Ostsee Info-Center, Jungfernstieg 110, Telefon 04351/726266, info@ostseeinfocenter.de, wenden. Die Leihgabe ist für öffentliche Einrichtungen kostenfrei, Spenden werden aber nicht abgelehnt.

Für Andreas Pfander ist die Gemeinschaftsaktion von OIC, Museum, Green Screen und dem Verein für Umweltbildung eine große Genugtuung. Derartig große Walbilder seien sehr selten. Ein Buckelwal-Gemälde in Originalgröße hänge im Bremer Rathaus, ein Schwertwal-Bild in einer Greifswalder Kirche. Buckelwale seien einzigartige Lebewesen, ihre Gesänge legendär. Die Eckernförder Bucht sei bereits mehrfach von Walen aufgesucht worden, es gab mehrere Sichtungen, darunter auch von Finnwalen in den Jahren 2010 und 2015. Im Jahr 1520 sei sogar ein Riesenhai gesichtet worden, dessen Leber 1,5 Tonnen Tran enthalten habe, so Pfander.