Repowering : Brodersby: Was wird aus dem Repowering?

Brodersby | Er sei in großer Sorge, was die Zukunft der Windkraft und das Repowering angehe, stellte Bürgermeister Christian Schlömer, (CDU)kürzlich bei der Sitzung der Gemeindevertretung fest. Dabei bezog er sich auf die Aussagen im Koalitionsvertrag der absehbar künftigen Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP in der Kieler Landesregierung. Er vermisse die Aussagen, die CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther im Wahlkampf zu Abständen von Windkraftanlagen, zum Ausbau, erst wenn die Stromtrassen vorhanden seien und zum Umgang mit den Regionalplänen geäußert hatte, so Schlömer. Vor allem die Aussagen zum Repowering (Ersatz von drei alten Windkraftanlagen durch eine moderne Anlage) machten ihm große Sorgen, sagte er auf Nachfrage der EZ. Der Grund: In Brodersby/Höxmark stehen drei 0,6 Megawatt Anlagen mit einer Nabenhöhe von 50 Metern und Rotordurchmesser von 43 Metern. Sie wurden 1994 errichtet. „Was wird aus denen“, fragte Schlömer. Die Gemeinde hatte vor Jahren bereits dem Repowering widersprochen. „Was wird daraus?“ Hier erwartet er klare Aussagen.

Die Vertretung gab einstimmig Stellungnahmen zum laufenden Beteiligungsverfahren für die Teilfortschreibung der Regionalpläne Sachthema Wind ab. Dabei folgten sie den Empfehlungen der Amtsverwaltung und ergänzten eine Stellungnahme der Gemeinde aus dem Jahr 2015 sowie die Ergebnisse der NIT-Studie zum Tourismus und den Auswirkungen der Windkraft aus diesem Frühjahr (wir berichteten).

>In den Stellungnahmen ergänzt wurden Passagen, wonach die gesamte Planung „absurd“ sei, wie Dieter Olma (demini) bereits im Bauausschuss feststellte. Er kritisierte, dass es nicht angehen könne, dass das Land den Gemeinden mit der Ausweisung von Vorrangflächen die eigenständige Mitbestimmung genommen habe.

>Jürgen Thietje (CDU) ergänzte, dass es nicht nachvollziehbar sei, warum der Abstand von Windkraftanlagen zum Danewerk und zu Haithabu drei beziehungsweise fünf Kilometer sein müsse, zu Wohngebäuden und Siedlungen aber deutlich geringere Abstände gelten würden.

> Ergänzt wurde, wonach es der Gemeinde sehr wichtig sei, dass die Überwachung von Auflagen jeglicher Art zum Bau und Betrieb von Windkraftanlagen durch die Aufsichtsbehörden sichergestellt sein müsse.

> Sämtliche für Schleswig-Holstein ausgewiesenen Vorrangflächen sollen gestrichen werden, bis auf die, wo die betroffenen Gemeinden die Ausweisung unterstützen.

> Brodersby sieht keinen Grund neue Vorranggebiete auszuweisen, solange nicht die Landesregierung ein neues Ausbauziel formuliert hat. > Sollte eine in Arbeit befindliche Lärmimmissionsschutzverordung auch Vorgaben zum Infraschall machen, will sich die Gemeinde das Recht vorbehalten, auch bei bestehenden Anlagen, Grenzwerte zu überprüfen und falls nötig, Maßnahmen zum Schutz der Bürger vorzunehmen.

Beschlüsse:

>Die Gemeinde verzichte auf die Abgabe einer Stellungnahme zum „Weißbuch“ Landesentwicklung Schleswig-Holstein 2030.

>Für rund 12 500 Euro wird ein neuer Rasenmähtrecker angeschafft.

von Dirk Steinmetz

erstellt am 26.Jun.2017 | 06:17 Uhr