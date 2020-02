Feuerwehr Revensdorf : Breite Zustimmung für Wehrführer Joachim Niebuhr

Joachim Niebuhr wurde klar als Vorsitzender der Feuerwehr Revensdorf wiedergewählt.

14. Februar 2020, 17:34 Uhr

Lindau | Joachim Niebuhr (62) bleibt Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr in Revensdorf. Bei einer ungültigen Stimme wurde er bei der Jahresversammlung einstimmig wiedergewählt. In offener Abstimmung wurde Benjamin Hussong einstimmig neuer Schriftwart.

Zahlreiche Kameraden wurden befördert oder geehrt. So wurden Heiko Prien und Volker Kniep für 40-jährige aktive Mitgliedschaft mit dem Goldenen Brandschutzabzeichen am Bande geehrt.

Auf die längste Mitgliedschaft können die Brüder Stegelmann zurückblicken. Zusammen sind der frühere Sicherheitsbeauftragte Hans-Dieter (78) und der frühere Schriftwart Heinz (70) seit 111 Jahren Mitglieder, dabei ist die Freiwillige Feuerwehr Revensdorf erst 107 Jahre alt. „Schon mein Vater war in der Feuerwehr“, sagt Hans-Dieter Stegelmann, der seit 60 Jahren dabei ist. „So viele Möglichkeiten gab es damals in Revensdorf nicht. Wichtig war für mich die Kameradschaft, und anderen Menschen zu helfen.“ Am 1. August 1959 trat er mit einem Schulfreund der Feuerwehr bei. Sein jüngerer Bruder Heinz ist bereits seit 1958, also 51 Jahre lang, dabei. Aber weil es im Vorjahr mit der Ehrung nicht geklappt hat, wurde das nachgeholt. Die Brüder haben so einiges erlebt. Der größte Einsatz, den die kleine Wehr zu stemmen hatte, war am 31. Mai und 1. Juni 2002, als im mit 400 Tonnen Raps gefüllten Raiffeisen-Silo eine dramatische Hitzeentwicklung eintrat. „Es drohte die Selbstentzündung“, erinnert sich Heinz Stegelmann. 35 Stunden am Stück war die Feuerwehr Revensdorf, unterstützt von den umliegenden Wehren im Einsatz. Das Silo wurde unten aufgeschnitten, und der Raps per Lkw abgefahren. Zum Einsatz kamen nur Atemschutzträger – und die mussten alle 20 Minuten abgelöst werden. Ein gefährlicher Wettlauf mit der Zeit. „Wir wussten ja nicht, ob das Silo explodieren würde“, sagt Heinz Stegelmann. Es ging alles gut, niemand wurde ernsthaft verletzt.

Gefährliche Aufgaben waren auch während der Schneekatastrophe zu bewältigen. Medikamente wurden transportiert und Patienten zum Zahnarzt gefahren. Ein Feuerwehrauto kam an manchen Stellen noch durch, wo ein Pkw passen musste. Schwierige Entscheidungen waren zu treffen.

Am 14. Dezember 2019 war das Leck in einer Gasleitung der kniffligste der 13 Einsätze. Beim Verlegen von Glasfaserkabeln war die Gasleitung in Lindau beschädigt worden und die Schieber aufgrund der Bauarbeiten zunächst nicht zu finden, sodass das Gas ausströmte. „Vier Häuser mussten evakuiert werden. Die Bewohner kamen bei Verwandten und Freunden unter“ erinnert sich Wehrführer Joachim Niebuhr. Wäre nicht rechtzeitig doch noch ein Schieber zum Verschließen der Leitung gefunden worden, hätte das Altenheim evakuiert werden müssen. „In den 44 Jahren, in denen ich bei der Feuerwehr bin, war das der zweite Einsatz aufgrund einer lecken Gasleitung“, sagt Niebuhr.

Weiter warten muss die FFW Revensdorf auf ihr neues Einsatzfahrzeug. „Das Geld ist in den Haushalt eingestellt“, sagt Bürgermeister Jens Krabbenhöft. Nur die Produktionskapazitäten sind sehr ausgelastet. Je nachdem, welcher der beiden Anbieter nach erfolgter Ausschreibung dieser Tage den Zuschlag erhält, kann es bis zur Lieferung noch bis zu 18 Monate dauern.





Aufnahme in die Feuerwehr: Lars Helms

Beförderungen – Zum Feuerwehrmann: Lars Helms – Zum Oberfeuerwehrmann: Markus Hein – Zur Hauptfeuerwehrfrau: Andrea Brügmann, Angelique Gertz – Zum Hauptfeuerwehrmann: Sönke Radmacher – Zum Oberlöschmeister: Stefan Bewarder

Verabschiedung in die Ehrenabteilung: Löschmeister Volker Kniep

Ehrungen – Brandschutzabzeichen am Bande in Gold (40 Jahre aktiver Dienst): Heiko Prien, Volker Kniep – 60 Jahre: Hans-Dieter Stegelmann – 50 Jahre: Heinz Stegelmann – 20 Jahre: Torben Pust – 10 Jahre: Stefan Bewarder, Timo Gravert, Jan Krabbenhöft, Kai Neve