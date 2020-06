Eckernförde : Borbyer feiern Gilde-Gottesdienst – auch ohne Fest

Wegen der Corona-Pandemie fiel das Fest der Borbyer Gilde aus. Auf den traditionellen Gile-Gottesdienst haben die Mitglieder aber nicht verzichtet.

07. Juni 2020, 15:17 Uhr

Eckernförde | Eigentlich wären zurzeit die „drei tollen Tage von Borby“, das Gildefest für jedermann. Doch in Borby herrscht Stille, kein fröhliches Treiben auf dem Dorfplatz. Die größte Gilde ihrer Art in Schleswig-Holstein hat das beliebte Gildefest aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.

Doch ganz ohne die Gilde geht es einfach nicht: Der Sonntagmorgen wird traditionell mit dem Gilde-Gottesdienst begonnen, denn die Borbyer Gilde hat eine tiefe Verbundenheit zur Kirchengemeinde. Der Vorstand der Gilde hat sich deshalb Gedanken gemacht und die Möglichkeit genutzt, den Dreifaltigkeitsgottesdienst „Trinitatis“ am Sonntag mitzugestalten.

Pastor Ole Halley empfing eine kleine Abordnung des Vorstandes, der Zwölfer, Öllermann, Juchfruun, Schaffer und Fahnenträger vor der Kirche. Mit Maske und Abstand erfolgte feierlich der Einzug inklusive Fahnenträger in die Kirche. Die Anspannung des etwas anderen Gottesdienstes war zu spüren, die Fröhlichkeit des Gildefestes fehlte. Einfühlsame Worte fanden sowohl Pastor Ole Halley als auch Vorsitzender Lorenz „Lorne“ Marckwardt.

Mit klaren, gewichtigen, plattdeutschen Worten trug Marckwardt das Matthäus-Evangelium, Kapitel 6 „Vun’t Sorgen“ vor. Pastor Ole Halley knüpfte in seiner Predigt daran an und erinnerte an den Ursprung der Gilde, als Versicherung, einander in schweren Zeiten zu helfen, so wie es auch auf der Fahne der Gilde steht: „Einer für alle, alle für Einen“.

Mit dem Lied „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ endete der ganz andere Gottesdienst, der sich sicher ins Gedächtnis einprägt. Anstelle des gemütlichen Frühschoppens mit Blasmusik der TuS Eckernförde gab es einen Klönschnack mit Abstand und der Hoffnung auf ein fröhliches Gildefest 2021.

Lorne Marckwardt plant mit seinem Vorstand, je nach Sachlage der jetzigen Vorsichtsmaßnahmen, zum Jedermann-Pokal-Schießen am 5. September einen kleinen Gildeumzug zum Gildewirt Sefko Feratoski in die Gaststätte Rhodos – traditionell nicht über die Holzbrücke, sondern über den Steindamm am Hafen.

