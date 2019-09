Eckernförde : Borbyer Apotheke und Nicolai-Apotheke feiern Jubiläum

Nächste Woche gibt es mehrere Aktionen zum Jubiläum.

von Birte Sieland

20. September 2019, 14:42 Uhr

Eckernförde | Sie war die dritte ihrer Art in Eckernförde: Am 19. August 1949 wurde die Borbyer Apotheke eröffnet; somit kann sie auf eine 70-jährige Geschichte zurückblicken. Inzwischen ist sie eine Filiale der Nicolai-Apotheke, die in diesem Jahr ihrerseits 50-jähriges Jubiläum feiert.

Seit fünf Jahren sind Manuela und Harald Brückner die Eigentümer. „Wir wollten gerne in den Norden zurück“, erzählt die Apothekerin, die wie ihr Mann in Kiel studiert hat. Als sich nach beruflichen Stationen in Bremen und dem Rheinland 2014 die Möglichkeit bot, die Nicolai-Apotheke zu übernehmen, nutzten sie die Gelegenheit.



Erster Chef war Peter Hoffmann





Die Räumlichkeiten im Ärztehaus am Ochsenkopf (Langebrückstr. 16) sind mit 400 Quadratmetern großzügig. Darauf verteilen sich Ladenfläche, Labor, Lager, Büro und weitere Diensträume. Als der Apotheker Peter Hoffmann die Nicolai-Apotheke am 4. März 1969 eröffnete, sah das noch anders aus: Damals in der Langebrückstraße 26 waren es nur 120 Quadratmeter. Doch bereits 1976 erfolgte der Umzug in das von Hoffmann konzipierte und finanzierte Ärztehaus. Er führte die Apotheke bis zu seinem Tod im Jahr 2003. Anschließend übernahm Petra Reisener als Pächterin die Geschäfte, bis sie elf Jahre später in den Ruhestand ging.

Mit dem Kauf ging für das Ehepaar Brückner eine Modernisierung der Räumlichkeiten einher. Zur Optimierung der Lagerhaltung wurde zum Beispiel ein so genannter Kommissionierautomat eingebaut. Das Gleiche galt für die Borbyer Apotheke, die sie 2018 von Apotheker Dr. Lutz Heinze erwarben. Er hatte sie 1988 von seinem Vater Hans übernommen, der 24 Jahre lang Eigentümer war.



Erst Samariter, dann Borbyer Apotheke





Er hatte zuvor als Angestellter bei Apotheker Ludwig Balcke gearbeitet und die Apotheke 1957 gepachtet. Balcke war Gründer der Samariter-Apotheke in der Prinzenstraße 10, die erst 1981 mit dem Umzug in den Neubau Prinzenstraße 5 in Borbyer Apotheke umbenannt wurde. Filialleiterin ist heute Grit Kratzenberg.

„Ein Grund für uns, die Borbyer Apotheke zu übernehmen, war unter anderem der Erhalt des Standortes“, sagt Harald Brückner. Als praktisch hat sich erwiesen, dass Personalengpässe besser ausgeglichen werden können und dass mitunter Medikamente, die in einem Geschäft nicht vorrätig sind, im anderen für die Kunden ohne Wartezeit bereit liegen. Rund 14.000 Artikel sind in der Langebrückstraße ständig auf Lager.

In beiden Apotheken beschäftigen die Brückners inklusive Boten und Reinigungskräften ein Team von 34 Mitarbeitern. „Es sind alles sehr engagierte Kollegen“, betont Manuela Brückner, die die Kundennähe und die individuellen Beratungsgepräche ihrer Mitarbeiter lobt. Auch zwei auszubildende PKAs (Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte) und eine PTA (Pharmazeutisch-technische Assistentin), die hier ihr Anerkennungspraktikum absolviert, sind dabei.



Rezepturen und Beratungen





Zu den Leistungen der Nicolai-Apotheke gehört die Fertigung von Rezepturen wie Kapseln, Cremes und Zäpfchen, ebenso wie das Verblistern von Medikamenten für Pflegeheime. Auch Teemischungen und die Pflegeprodukte der hauseigenen Nico-Serie (mit dem Maskottchen Nico, dem Ochsen) werden hier hergestellt.

In einem Beratungsraum, der in die Verkaufsfläche integriert wurde, können Kompressionsstrümpfe angepasst oder verschiedene Messungen vorgenommen werden, zum Beispiel Blutdruck, Cholesterin oder Blutzucker. Jeden Mittwoch gibt es von 15 bis 17 Uhr eine Hebammensprechstunde. Regelmäßig werden Vorträge zu verschiedenen medizinischen Themen angeboten, zum Beispiel in der Jubiläumswoche am Donnerstag (siehe Kasten).