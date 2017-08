Lauf ums Alte Seminar : Borby wird zur Marathon-Adresse

vergrößern 1 von 3 Foto: Baruschke (2) 1 von 3

Eckernförde | Insgesamt 60 Mal fand das Radrennen „Rund um das Alte Seminar“ statt – im Jahr 2010 war dann kurz vor der 61. Ausgabe Schluss: Dem Organisator wurde der Aufwand zu groß. Doch vor zwei Jahren kamen Klaus-Dieter „Klicky“ Nielsen, Thomas Lemm und Gunter Möller der Gedanke, die Traditionsveranstaltung in Form eines Laufs statt eines Radrennens wiederzubeleben. Im August vergangenen Jahres zählten sie bei der ersten Veranstaltung 14 Teilnehmer, in diesem Jahr folgten schon 27 Läufer dem Aufruf und bewältigten am Sonnabend die anspruchsvolle Rundstrecke von jeweils anderthalb Kilometern in Borby. Bis zu 28 Runden und damit einem Marathon konnten die Sportler laufen. Diese Strecke wurde zwar nicht von allen Teilnehmern gemeistert – jedoch wurde der verdiente Applaus vom Publikum allen zuteil.

Zahlreiche Sportsfreunde des Eckernförder Lauftreffs hatten sich eingefunden, um Teilstrecken mitzulaufen und anschließend die Marathonläufer lautstark zu motivieren. Lauftreff-Leiter Fritz „Itze“ Jahn und Halbmarathonläuferin Antje Lührs kennen sich bereits seit über 20 Jahren und unterstützen diese heimische Veranstaltung aus vollem Herzen: „Es wäre zu schön, wenn im nächsten Jahr noch mehr Läufer an dieser tollen Veranstaltung teilnehmen würden, denn hier stimmt einfach alles – die Begeisterung an der Strecke sowie die Mischung aus Leistung und Hobby.“

Damit sprachen sie den Initiatoren des Laufs aus dem Herzen. Thomas Lemm und Klaus-Dieter „Klicky“ Nielsen sagten: „Sicher wird aufgrund des Interesses diese Veranstaltung im nächsten Jahr größer, jedoch werden wir die Teilnehmerzahl auf maximal 50 bis 60 Leute begrenzen, denn andernfalls müssten viele Auflagen erfüllt werden, die den Kostenrahmen sprengen.“ Der Aufwand des diesjährigen Laufs wurde von Familienmitgliedern und Freunden getragen, die teilnehmenden Läufer entrichteten lediglich einen Kostenbeitrag von 15 Euro für bereitgestellte Getränke und Energie spendende Snacks.

Die Läufer aus Eckernförde, Süderbrarup, Waabs und Kiel wurden von den Helfern im Start-und Zielbereich mit Wasser, Cola, Obst, Keksen und Schokolade versorgt, um den musikalischen „Antrieb“ kümmerten sich abwechselnd die „Borby Dixies“ und das Blasorchester der TuS Eckernförde (TuS). Hermann Wolter von der TuS übernahm nicht nur die Moderation des Sportereignisses, sondern offerierte den Zuschauern für zwei Euro noch einen ganz besonderen „Bonbon“ in Form von insgesamt 120 aus den Dielen des ehemaligen „Lindenhofs“ hergestellten und nummerierten Holzklötzchen. Aus diesen Nummern wurde dann ein Hauptgewinn gezogen – ein Präsentkorb der Borbyer Schlachterei Carsten Holtof.

Nach und nach erreichten die Läufer der Marathondistanz das Ziel: zuerst Alexander Böhm, gefolgt von Benjamin Reuter, beide aus Kiel. Alexander Böhm legte dabei die Zielmarke mit einer Zeit von 2 Stunden und 57 Minuten für die kommenden Jahre besonders hoch. Er nahm zum ersten Mal an einem Marathonlauf teil und hatte sich erst am Vorabend angemeldet. Mit großem Jubel begrüßten die Zuschauer dann ihren „Borbyer Jung“ Dennis Parduhn auf Platz 3. Die läuferisch starken Frauen wurden nicht minder gefeiert. Doris Hinz (4 Stunden, 38 Minuten) und Anja Andresen-Christ belegten die Plätze 1 und 2 vor Antje Lührs und Astrid Springfeld, die Hand in Hand ins Ziel liefen.

Der Termin für den Lauf im kommenden Jahr steht schon fest: Am 18. August 2018 können sich Läufer und Publikum wieder in Borby zusammenfinden, um sportlich und mit anschließendem Dorffest zu feiern.

von Petra Baruschke

erstellt am 28.Aug.2017 | 06:03 Uhr