Eckernförde : Borby und St. Nicolai: Keine Gottesdienste zu Weihnachten

Kirchengemeinden setzen Präsenzgottesdienste bis Ende des Lockdowns aus. Stattdessen gibt es Andachten und Videos über YouTube.

von Arne Peters

17. Dezember 2020, 09:48 Uhr

Eckernförde | Aufgrund der pandemischen Entwicklung und der großen Verantwortung für die Menschen haben die Kirchengemeinderäte der Kirchengemeinden Borby und St. Nicolai beschlossen, Präsenzgottesdienste bis zum Ende des Lockdowns auszusetzen. Am 4. Advent, an Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen werden in Borby und St. Nicolai keine Gottesdienste gefeiert. „Weihnachten findet aber auch in diesem Jahr statt“, so die beiden Vorsitzenden der Kirchengemeinderäte, Pastor Ole Halley und Dirk Homrighausen.

In beiden Kirchengemeinden wird die Lichtkünstlerin Katrin Bethge an Heiligabend eine Weihnachtsbotschaft auf den Kirchendächern zum Leuchten bringen. Auf der Wand mit dem Anker der St.-Nicolai-Kirche wird die Weihnachtsgeschichte zu lesen sein. Zum Jahreswechsel wird auf dem Dach der St.-Nicolai-Kirche noch einmal eine neue Botschaft zu sehen sein.

An den Kirchen und Gemeindehäusern beider Kirchengemeinden werden wie schon im Frühjahr die Glaubensgedanken „to go“ an Heiligabend, zum Jahreswechsel und zum 10. Januar in den Kästen zum Mitnehmen bereit liegen. Auf den Internetseiten beider Kirchengemeinden findet man diese auch online.

An Heiligabend werden in beiden Kirchen die Glocken um 19.55 Uhr für fünf Minuten läuten. Um 20 Uhr laden beide Kirchengemeinden die Menschen in der Stadt ein, dem Vorschlag der Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt zu folgen, vor den Häusern, in den Gärten, auf den Balkonen jede und jeder für sich, aber alle gemeinsam „Stille Nacht“ zu singen oder zu spielen.

Beide Kirchengemeinden rufen zu Weihnachten zu Spenden für „Brot für die Welt auf, nähere Infos dazu findet man unter www.weihnachtskollekten.de. Die Pastoren beider Kirchengemeinden sind telefonisch erreichbar, die Kontaktdaten findet man auf den Internetseiten beider Kirchengemeinden.

Darüber hinaus gibt es in beiden Kirchengemeinden folgende Angebote:

Auf dem YouTube-Kanal der Kirchengemeinde Borby wird es sowohl am Heiligen Abend als auch zum Jahreswechsel Videoandachten geben. Die Borbyer Kirche ist an jedem Tag von 15 bis 17 Uhr geöffnet, am Heiligen Abend von 14 bis 18 Uhr.

Auf dem YouTube-Kanal der Kirchengemeinde St. Nicolai wird an Heiligabend um 15 Uhr ein Weihnachtsvideo ausgestrahlt, in dem der Jugendchor und Swantje Knudsen zu hören sein werden und Konfirmanden und viele weitere Ehren- und Hauptamtliche mitwirken. In den Fenstern des Langlohauses, Kieler Straße 73, sind bei einem Spaziergang an den Feiertagen Krippenfiguren zu bestaunen.

Schließlich noch der Hinweis auf eine besondere Aktion: #WeihnachtenFürDich in St. Nicolai. Die Kirchengemeinde St. Nicolai möchte Menschen mit einem Weihnachtsgruß am Telefon überraschen. Wer jemanden kennt, der sich über solch einen Gruß von der Kirchengemeinde freuen würde, kann Namen und Telefonnummer der Person per E-Mail an Vikarin Isa Gattermann (isa.gattermann@kkre.de) schreiben. Anmeldeschluss ist der 23. Dezember um 12 Uhr.

Ole Halley und Dirk Homrighausen: „Wir wünschen den Menschen in Eckernförde ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest mit Worten, die in diesem Jahr vielleicht eine ganz neue Bedeutung gewinnen: Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus, geht auf allen Wegen mit uns ein und aus.“

> Aktuelle Infos gibt es immer auf den Internetseiten www.kircheborby.de und www.sankt-nicolai.de und auf den Social-Media-Kanälen der Kirchengemeinde St. Nicolai.

St. Nicolai:

> Dirk Homrighausen: Tel. 04351/ 71 23 67, dirk.homrighausen@ kkre.de

> Ullrich Schiller: Tel. 04354/ 80 93 72, ullrich.schiller@kkre. de

> Michael Jordan: Tel. 04351/ 76 770 76, michael.jordan@ kkre.de

Borby:

> Ole Halley: Tel. 04351/ 73 98 96, Ole.Halley@kkre.de

> Jan Teichmann: Tel.: 04351/ 8 33 44, Jan.teichmann@kkre. de

> Rainer Kluß: Tel.: 04351/ 75 26 06, Rainer.kluss@kkre.de