VORGESCHMACK AUF GREEN SCREEN : Bonbonkino hat Kultstatus

vergrößern 1 von 3 Foto: hallstein 1 von 3

Räuchereikino, Strandkino oder Bonbonkino – die Macher rund um Green Screen lassen sich etwas einfallen, um das Eckernförder Publikum auf das bevorstehende Naturfilm Festival einzustimmen. So war es nicht verwunderlich, dass schon nach zwei Tagen die 100 Karten für das Bonbonkino am Freitagabend restlos ausverkauft waren, hat doch die Veranstaltung im Hof der Bonbonkocherei schon fast Kultstatus.

Unter der Moderation von Sven Bohde, von dem auch der erste Film stammt, erlebten die Zuschauer eine bunte Mischung aus Trick- und Dokumentarfilm, die technisch von Carsten Füg präsentiert wurde. Bohde, schon früher mehrjähriger Pressesprecher des Festivals, vertrat an diesem Abend Festivalleiter Dirk Steffens. Seit fünf Jahren findet die Veranstaltung im Hof von Hermann Hinrichs statt, entstanden ist sie aus einer Bierlaune heraus und hat inzwischen eine feste Fangemeinde. Musikalisch in den Pausen von Sven Jessen auf dem Akkordeon begleitet, fand sich im Publikum Jung und Alt, um in diesem Jahr die Kurzfassung des „Eimersees“, den Trickfilm „Der Maulwurf und der Regenwurm“, die Doku „Leben zwischen den Zeilen“, den Porträtfilm „Mein Vater“, Philip Hoys „Kalmare vor der Haustür“, einen NDR Beitrag über das Green Screen Film-Camp Wildpark-Eekholt, den Jugendfilmbeitrag „Flüsse – Lebensader der Natur“ sowie Filmtrailer zum bevorstehenden Festival zu sehen. „Mit der Filmauswahl erhielten die Zuschauer nur eine kleine Bandbreite dessen, was Green Screen eigentlich ist. Das geht nur mit Kurzfilmen, die Message dabei ist, dass das Gesehene als Bereicherung bei den Zuschauern in Erinnerung bleibt“, beschrieb Bohde seinen Ansatz zur Auswahl.

Dazu gehört natürlich auch in üblicher Green Screen-Manier, dass der eine oder andere Filmemacher anwesend ist. So berichtete Filmemacherin Johanna Jannsen über die Entstehung ihres Filmes „Mein Vater“, anwesend waren auch Marlene Michaelis (14) und Linnea Meusel (16), die zum einen im NDR-Beitrag als Film-Camp-Teilnehmerinnen vorgestellt wurden, aber auch mit ihrem aktuellen Festival- Beitrag „Flüsse – Lebensadern der Natur“ ihre öffentliche Premiere hatten. Seit drei Jahren sind beide im Film-Camp aktiv und haben sich dort auch kennen gelernt. Mit Unterstützung von Heinz Sielmanns ehemaligem Kameramann Dieter Hoese entstand ein Film, dessen Konzept Marlene schon im Vorfeld redaktionell entwickelt hat. Zuständig für die Kamera, berichtete Linnea von den Dreharbeiten, bei denen es nicht einfach war, ein Reh zum Queren eines Bachlaufs zu animieren. Inzwischen schon fast „Profis“, wissen die beiden Schülerinnen, dass sie später beruflich in diesem Metier weiter machen werden.

Viel Beifall erhielt die Idee von Heike Herbst, dass jeder in Eckernförde nach Lust und Laune irgendwo in der Stadt zum Ausdruck seiner Verbundenheit mit dem Festival eine grüne Schleife anbringen solle – ob es bei vielen ankommt, wird sich in naher Zukunft zeigen.