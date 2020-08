Info-Veranstaltung : Blockheizkraftwerk in Gettorf: Ärger über Standort im Bürgerpark

Überwiegend sachlicher Info-Austausch im vollen Kubiz über das im Gettorfer Bürgerpark geplante Blockheizkraftwerk

von Torsten Peters

12. August 2020, 17:30 Uhr

Gettorf | Das geplante neue Blockheizkraftwerk in Gettorf sorgt für große Aufregung bei einer Reihe von Anwohnern. Sogar eine Bürgerinitiative „Pro Bürgerpark “ hatte sich gegründet. Auf einer Einwohnerversammlung informierte Investor Martin Laß die Bürger nun über sein Projekt. Aufgrund des großen Interesses fand die Veranstaltung im Kultur- und Bildungszentrum (Kubiz) statt. Es waren maximal 140 Besucher zugelassen – und jeder Stuhl war besetzt.

Peters

Gettorfs Bürgermeister Hans-Ulrich Frank (CDU) begrüßte die Anwesenden. „Ich habe bislang in sechs Bundesländern gelebt. In allen habe ich mich wohl und sicher gefühlt. In den letzten Jahren ist aber international bis lokal ein Umgangston eingekehrt, der jeglichen Anstand vermissen lässt. Was wir als Gemeindevertreter in den zurückliegenden Wochen an Unterstellungen, Gerüchten und Diffamierungen erfahren haben, ist weder über Gesetze noch über die Verfassung abgedeckt.“ Frank appellierte deshalb für einen fairen Umgang – „Ich bin persönlich angerührt. So etwas habe ich noch nicht erfahren.“

Peters

Amtsdirektor Matthias Meins entkräftete Gerüchte, wonach einige Entscheidungen bereits gefallen seien: „Dies ist ausdrücklich nicht der Fall. Es handelt sich um einen dreistufigen Flächennutzungsplan, der geändert wird. Der Aufstellungsbeschluss ist gefasst worden. Dann gab es eine frühzeitige Beteiligung mit ersten Anregungen und ab dem 24. Juni einen Entwurfs- und Auslegungsbeschluss. Spätestens seit diesem Datum stehen alle Unterlagen bei uns im Ratsinformationssystem.“

Und wie geht es weiter? Meins: „Am 19. August wird der Entwurfs- und Auslegungsbeschluss bekannt gemacht, dann dauert es sieben Tage, bis alle diesen Plan einsehen und sich vom 27. August bis 28. September dazu äußern können. Nach der Auswertung aller Anregungen kann es zu einem abschließenden Beschluss kommen.“

Investor Martin Laß, Landwirt aus Tüttendorf, informierte über das geplante Blockheizkraftwerk im Bürgerpark

Peters

Im Jahr 2009 begann Laß damit, Bioenergie in Tüttendorf zu produzieren. Grundlage war das 2002 angeschobene Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) der Bundesregierung. „Wir haben die Pflicht, darüber nachzudenken, wie wir das Rad zu Ende drehen. Unser gemeinsames Ziel ist die CO2 -Minderung, was auch im Gettorfer Ortsentwicklungskonzept steht. Dazu müssen wir anders denken und den Wirkungsgrad höchstmöglich ausschöpfen. Wärme wird da benötigt, wo Menschen sind.“ Am Ortseingang von Gettorf steht seit 2010 ein Stromerzeuger, der auch Wärme erzeugt, damit werden unter anderem Kubiz und Schulzentrum versorgt.

Standort

Dies ist der größte Streitpunkt. Geplant ist das Blockheizkraftwerk nach Auskunft von Dipl.-Ing. Robert Wasser (energethik) nicht im, sondern neben dem Bürgerpark auf der nicht benötigten Friedhofsfläche. Durch die zentrale Lage können einzelne Gebiete nacheinander erschlossen werden. Zudem entstehe weniger Wärmeverlust. Der Standort stört viele Einwohner, da dies ein unverbauter Ort der Erholung bleiben soll. Der Schornstein soll nicht höher als die Baumwipfel werden. So sei er nur von zehn bis 15 Haushalten, die sich mehr als 200 Meter entfernt in der Heinrich-Jepsen-Straße befinden, zu sehen.

Der Schornstein wird nicht höher als die Baumwipfel werden. Hier eine Drohnenaufnahme:

Schall

Laß und Wasser versicherten, dass die Einwohner nichts von dem BHKW hören werden. Ein Einwohner gab an, an speziellen Tagen im Schlafzimmer seines Hauses in der Süderstraße durchaus den Schall von der bisherigen Anlage zu spüren. Laß bot an, diesen Einzelfall zu prüfen, genauso wie beim Tierpark Gettorf, wo Geschäftsführer Jörg Buhmann Bedenken wegen einiger seltener Tierarten äußerte.

Vorteile

Es gibt einen regenerativen Biogas- und Wärmespeicher, der dann gefüllt wird, wie etwa am Wochenende oder in der Nacht, wenn nicht so viel Strom oder Wärme benötigt werden und diesen erzeugen kann, wenn er gebraucht wird. Dies ist auch wirtschaftlich sinnvoll, da der Strompreis bei großer Nachfrage teurer ist. Biogasanlagen können darüber hinaus die Stromnetze entlasten, indem sie überschüssigen Sonnen- und Windstrom aufnehmen (Sektorenkopplung). Ein dritter Vorteil: Immer mehr Biogas stammt aus Rohstoffen, die das Grundwasser von Nitrat entlasten und Lebensraum für Bienen bieten. Die Pflanzen bilden Humus, der wiederum CO2 speichert.

Bauarbeiten

Die Bauarbeiten würden zehn bis zwölf Wochen dauern und zu 80 Prozent von Dreiachsern realisiert werden. In der Parkallee würde eine Wärmeleitung verlegt, wobei darauf geachtet werden soll, dass die Wurzeln der Bäume so wenig wie möglich beschädigt werden.

Ökologie

Für die rund 1000 Quadratmeter große versiegelte Fläche im Fichtenbestand würde eine rund 25.000 Quadratmeter große Ausgleichsfläche mit Laubwald entstehen. Die örtlichen Umweltorganisationen befürworten das bereits erprobte Projekt.

Anschlusszwang

Diesen gibt es nicht. Die Bürger können weiterhin auch mit anderen Energieträgern heizen. Es gibt nur eine weitere Möglichkeit, in der nur der Strom bezahlt wird, der auch verbraucht wird.

Leistung

Das BHKW erzeugt fünf Megawatt. Wenn die wärmegeführte Anlage 2000 Betriebsstunden läuft, entstehen da etwa 10 Millionen Kilowattstunden – etwa zu gleichen Teilen Strom und Wärme.

Kommunikation

Laß betonte, dass in Zukunft mehrere Infoveranstaltungen an unterschiedlichen Orten stattfinden werden, damit jeder die Möglichkeit hat, sich zu informieren. Laß gibt zu, dass es bislang „einen Mangel an Informationen von meiner Seite gab.“ Auch die Gemeinde wurde über ihre Informationspolitik kritisiert. Diese sei zu intransparent. Viele Bürger hätten von dem Projekt nur aus der Presse erfahren. Frank betonte, dass „wir uns erst am Anfang des Projekts befinden. Nächste Woche erscheinen Infos im Amtsblatt.“