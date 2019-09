sÜDSTRAND eCKERNFÖRDE : Blitzendes Chrom, starke Motoren

Die „Kaputte Jungs“ veranstalteten am Sonnabend „Hubraum, Strand & Meer“. 200 überwiegend amerikanische Oldtimer zogen die Massen an.

08. September 2019, 18:29 Uhr

Eckernförde | Dröhnende V8-Motoren, blitzendes Chrom und ein Hauch amerikanischer Freiheit – beim alljährlichen Oldtimer-Treffen der „Kaputten Jungs“ am Südstrand kamen am vergangenen Sonnabend Fans von amerikanischen Autos auf ihre Kosten. Seit 2007 treffen sich die Autoliebhaber in Eckernförde unter dem Motto „Hubraum,Strand und Meer“ und freuen sich auch in diesem Jahr über großen Andrang von Gästen und Ausstellern. „Wir sind sehr zufrieden. Um 10 Uhr haben wir geöffnet und um 12 Uhr war bereit alles voll“, freut sich Veranstalter Florian Oestreich über knapp 200 verschiedene Modelle.

Dabei waren die Wetterbedingungen alles andere als optimal. Eine graue Wolkendecke lag lange Zeit über den Autos und am Nachmittag prasselte ein starker Regenschauer auf die Motorhauben. „Das ist nunmal Open Air. Das gehört dazu, dass man mal nass wird“, sagt der Vorsitzende der „Kaputten Jungs“. „Wir freuen uns immer auf das Treffen und haben Spaß an der Sache. Wir treffen hier viele Gäste und Freunde, die jedes Jahr wiederkommen.“Wie jedes Jahr war der Eintritt zur Veranstaltung frei. Die Veranstalter wissen, dass sie das Event ohne Unterstützung so finanziell nicht stemmen könnten. „Es ist uns wichtig, mal ein großes Dankeschön an die Eckernförder Touristik, die beiden Bands „Die Stormies“ und „Ashley“ sowie die Flensburger Brauerei zu richten, denn ohne deren Unterstützung wäre das ganze hier so nicht möglich", sagt Mitveranstalter Tobias Weberbartold. Der Gewinn aus Verkäufen von T-Shirts und Getränken wird auch in diesem Jahr wieder gespendet. Diesmal darf sich die Lebenshilfe Eckernförde über die Unterstützung durch die Autoliebhaber freuen. Für einige Oldtimer-Besitzer ist der Besuch am Südstrand mittlerweile zur Tradition geworden. So wie für die Hamburger Stephan Graf, Tanja Fechner und Michael Böhm. Die Mitglieder der „Oldtimer Kumpelz“ kommen seit 2013 jedes Jahr mit ihren Ford Mustangs nach Eckernförde und präsentieren ihre gut gepflegten Wagen. Obwohl die Fahrzeuge in den 1960ern gebaut wurden und einen weiten Weg von Amerika nach Norddeutschland hatten, sind sie gut in Schuss. „Für uns ist das Treffen in Eckernförde immer etwas Besonderes.“, erklärt Tanja Fechner. Auch Martin Dietz aus Ascheffel war bereits mehrfach dabei und präsentierte in diesem Jahr einen roten Cadillac Eldorado (Baujahr 1974). „Es ist ein komplett anderes Fahrerlebnis. Es fühlt sich wie gleiten an“, beschreibt er seine Begeisterung für amerikanische Autos. Ein ebenso großer Fan der US-Oldtimer ist Mark Gries aus Kaltenkirchen, der das Treffen nutzte, um seinen neu erworbenen Plymouth Duster zur Schau zu stellen. „Diese Autos haben ein besonderes Flair und der Motorensound ist einfach ein Lebensgefühl“, beschreibt Mark Gries seine Leidenschaft. Aber auch einige Neulinge fanden am Sonnabend den Weg zum Südstrand. So beispielsweise Olaf Graff und Katja Wallbrecht aus Kirchbarkau, die ein ganz besonderes Modell präsentierten. Die beiden sind seit 2018 stolze Besitzer eines Lincoln Continental Mark V Diamond Jubilee Edition. Dieses Modell wurde 1978 zum 75-jährigen Bestehen von Ford in einer Sonderedition produziert. Nur 5000 Modelle dieses Wagens wurden hergestellt, wovon lediglich 2300 Wagen die edle „Diamondblue“-Lackierung haben.

Obwohl sie zuvor noch nie bei einem Oldtimer-Treffen waren, gefiel es Katja Wallbrecht und Olaf Graff in Eckernförde: „Die Veranstaltung ist wirklich schön. Wir werden nächstes Jahr gerne wiederkommen.“