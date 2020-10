Famila Eckernförde : Björn Marzahl löst Michael Thele als Famila-Marktleiter ab

Nach zehn Jahren in Eckernförde wechselt Michael Thele nach Flensburg.

von Arne Peters

14. Oktober 2020, 11:41 Uhr

Eckernförde | Nach zehn Jahren als Leiter des Famila-Warenhauses in der Rendsburger Straße hat Michael Thele (52) die Leitung an Björn Marzahl (41) abgegeben. „Ich gehe absolut mit Wehmut“, sagte Thele. „Das ganze Umfeld in Eckernförde, das Maritime, das Touristische gefallen mir wirklich gut, auch das Netzwerk und die Kunden. Es war richtig familiär hier.“ Dennoch freut er sich auf seine neue Aufgabe, denn der 52-Jährige wechselt zum 1. November als Marktleiter in die Filiale nach Flensburg, die um einiges größer ist. „Ein Wechsel der Marktleiter innerhalb des Unternehmens ist normal, um immer wieder frisches Blut und neue Ideen in die einzelnen Standorte zu bringen.“

Sein Nachfolger in Eckernförde ist Björn Marzahl, der in den vergangenen acht Jahren das Warenhaus in Neumünster geleitet hat. Eckernförde ist für ihn nicht fremd: Zwischen 2007 und 2009 hat er hier schon als stellvertretender Marktleiter gearbeitet.

Er tritt in große Fußstapfen, denn der Eckernförder Markt liegt vom Umsatz unter den Top 10 der insgesamt knapp 90 Famila-Märkte in Deutschland. Mit 4000 Quadratmetern Verkaufsfläche und 40- bis 45.000 Artikeln ist er der größte Supermarkt in Eckernförde. „Auch die Kundenzufriedenheit war immer sehr gut“, so Michael Thele. Rund 100 Mitarbeiter sind hier beschäftigt – darunter etwa 40 Vollzeitkräfte.

In den vergangenen zehn Jahren hat sich viel getan: Das Bio- und Vegansortiment wurde ausgebaut, ein Buchshop integriert und die Sushi-Bar eröffnet. Zudem hat sich Famila in die Gesellschaft eingebracht, hat Sportvereine gesponsert, mit Service-Clubs zusammengearbeitet und andere soziale Institutionen beim Spendensammeln unterstützt. Nicht zuletzt hat das jährliche von Famila veranstaltete Laternelaufen mit kostenlosem Imbiss und Kinderpunsch jedes Jahr bis zu 1000 Teilnehmer angelockt.

All das soll es auch weiterhin geben, verspricht Björn Marzahl. Außer den Laternelauf in diesem Jahr: Er fällt aufgrund der Corona-Pandemie aus. Ansonsten stehe er wie gehabt für Anfragen zur Verfügung.