Prüfung der Minentaucher : Bis an die Grenze der Belastbarkeit

von Gernot Kühl

erstellt am 02.Nov.2017 | 06:58 Uhr

Eckernförde | Was der Ironman für die besten Triathleten der Welt, ist die Abschlussprüfung der Minentaucher für eine der Eliteeinheiten der Marine. Von 7 bis kurz vor 18 Uhr waren die sechs angehenden Minentaucher im sportlichen Dauereinsatz, elf Stunden sportliche Höchstleistungen zum Abschluss einer der härtesten Ausbildungseinheiten bei der Bundeswehr. Von den anfangs zwölf Lehrgangsteilnehmern waren sechs übrig geblieben, haben das Apnoe- und das Tieftauchen bis 54 Meter und den Umgang mit Kampfstoffen und Seeminen gelernt. All die Mühen wären umsonst gewesen , wenn sie gestern eingeknickt wären. Sind sie aber nicht. Alle sechs haben die 20 Kilometer Dauerlauf mit zwölf Kilo Gepäck von der Marinekaserne Nord bis zum Truppenübungsplatz Ludwigsburg durchgehalten, ebenso die Übungen auf der Strecke, und sind anschließend um 11.30 Uhr mit Neoprenanzug und Taucherflossen in die 13 Grad kalte Ostsee gestiegen, haben sich an einem Tau zusammengebunden und sind rücklings zehn Kilometer zurück zum Kranzfelder-Hafen geschwommen – über sechs Stunden, normal sind vier. Eine Grenzerfahrung und enorme körperliche und auch mentale Leistung angesichts des Gegenwinds aus West, der den jungen Soldaten das Leben extrem schwer machte. „Am Anfang war das noch okay, aber nachdem wir über eine Stunde nicht von der Stelle kamen, hatte jeder von uns Krämpfe“, sagte der erschöpfte, aber glückliche Wolfram F. (25) aus der Nähe von Mönchengladbach. In der Führungsarbeit haben sich die Sechs abgewechselt und gegenseitig geholfen, wenn einer Probleme hatte. Schlapp machen war nicht: „Wenn man sich treiben lässt, belastet man die Kameraden“, sagte Wolfram F..

Genau diese Einstellung ist es, die die Minentaucher bei ihren weltweiten Einsätzen in Krisen- und Kriegsgebieten brauchen, um erfolgreich zu operieren, Menschen zu retten, Kampfstoffe zu beseitigen und Gegner auszuschalten. Ausbilder wie Oberleutnant Ivo Friedrich vermitteln diese Fähigkeiten und Charaktereigenschaften in zahlreichen Schulungen und Übungen höchster Intensität immer wieder, so dass sie in Fleisch und Blut übergehen. Der Kommandeur des Seebataillons, Fregattenkapitän Axel Meißel, weiß, wozu seine Soldaten imstande sind, und dass er sich auf sie verlassen kann. „Das war eine herausragende individuelle und Gruppenleistung mit Mut, Leidenschaft und Biss“, lobte er die sechs angehenden Minentaucher, die bis Dezember noch zwei dreiwöchige Lehrgänge absolvieren und bestehen müssen, um den begehrten Sägefisch, das Minentaucherabzeichen, tragen zu dürfen. „Bleiben Sie gesund und kehren Sie heil dahin wieder zurück, wohin Sie gehören – an die Wasseroberfläche“, gab der Kommandeur den jungen Soldaten noch mit auf den Weg, bevor sie nach einem Glas Sekt und dem Durchstehen des traditionellen Minentaucherrituals – alle Kameraden klopfen den leicht gebückt stehenden Prüflingen anerkennend aufs Hinterteil –, endlich warme, trockene Kleidung anziehen konnten.

Wer die harte Ausbildung übersteht, darf sich auf eine standorttreue Verwendung in Eckernförde mit einem international ausgerichteten, vielseitigen Aufgabenspektrum freuen, sagte der stellvertretende Kommandeur, Korvettenkapitän Sebastian Uhle. Geeigneter Nachwuchs wird bei den Minentauchern händeringend gesucht. „Der Bedarf ist noch lange nicht gedeckt“, sagte Ausbilder Ivo Friedrich.