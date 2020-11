Bis 2023 muss der Anbau in Groß Wittensee fertig sein

Amtsausschuss hat Haushalt 2021 mit Verpfichtungsermächtigungen für das Vorhaben verabschiedet.

Owschlag | Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus – das gilt auch für finanzträchtige Projekte. Das Amt Hüttener Berge plant einen Anbau an die Amtsverwaltung in Groß Wittensee und den Verkauf der Amtsräumlichkeiten in Ascheffel. Das ambitionierte Vorhaben wurde von langer Hand vorbereitet – langsam geht es in die Zielgerade. Auf der jüngsten Sitzung des Amtsausschusses in Owschlag erläuterte Kämmerer Matthias Philipp im Zuge der Haushaltssatzung für 2021 noch einmal die Zahlen.

4,6 Millionen Euro soll beziehungsweise darf der Erweiterungsbau der Amtsverwaltung in Groß Wittensee kosten. Denn der Amtsausschuss hat bereits in seiner Sitzung im Juni eine „Baukostengarantie“ beschlossen. Um die Finanzierbarkeit des Projekts darzustellen, wird bereits im Haushalt 2021 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 3,6 Millionen Euro aufgeführt. „Mit dieser Gesamtsumme signalisiert der Amtsausschuss, dass die Gesamtsumme für den Aufwand der Maßnahme bereit gestellt wird“, sagte der Kämmerer. Es bedeute nicht, dass diese Summe auch ausgeschöpft wird, da man noch keine genaueren Details kenne. „Die Darstellung der Mittel bedeutet noch keinen Kreditfluss.“ Amtsvorsteher Gero Neidlinger bekräftigte: „Wir werden bestimmt noch zwei Mal über die Höhe der Kredite entscheiden“.

Die Amtsverwaltung in Ascheffel wird in den Besitz der Gemeinde Ascheffel übergehen. Sie plant, das Gebäude in ein Dorfgemeinschaftshaus für Vereine und Verbände sowie für die Polizeistation umzuwandeln. Für Kauf und Umbau bekommt die Gemeinde vom Land eine Förderung von 750.000 Euro. „Dieser Förderbescheid gilt aber nur bis 2023“, erklärt Amtsdirektor Andreas Betz. Das bedeutet, dass der Anbau in Groß Wittensee bis dahin fertig gestellt sein muss, damit die in Ascheffel verbliebenen Kollegen umziehen können und die Gemeinde Ascheffel loslegen kann.

Im Ergebnisplan sieht der Amtshaushalt einen Gesamtbetrag der Erträge von 5.484.100 Euro vor und einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von 5.476.000 Euro vor, was einen Jahresüberschuss von 8.100 Euro zur Folge hat. Zwei Drittel der Kosten beziehen sich auf Personalaufwendungen.

Der Finanzplan wird im Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 5.367.900 Euro festgesetzt, im Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 5.148.500 Euro. Bei der Investitions- und Finanzierungstätigkeit sind 1.151.500 Euro bei den Einzahlungen und 1.315.500 Euro bei den Auszahlungen eingeplant.

Der Umlagesatz der allgemeinen Amtsumlage der 16 Gemeinden wird auf 20,27 Prozent festgesetzt. Der Amtshaushalt wird zu zwei Dritteln durch die Amtsumlage finanziert. Umso erfreulicher für die Kommunen, dass Land und Bund mit dem Gesetz zur Kompensation der Gewerbesteuermindereinnahmen in Folge der wirtschaftlichen Auswirkungen durch die Corona-Pandemie insgesamt 330 Millionen Euro zur Verfügung gestellt haben. Die Gemeinden im Amt bekommen insgesamt 1.806.660,84 Euro. Diese Summe teilt sich wie folgt auf: Ahlefeld-Bistensee 9.977,69 Euro; Ascheffel

16.042,01 Euro; Borgstedt

409.504,67 Euro; Brekendorf

18.992,44 Euro; Bünsdorf

26.257,38 Euro; Damendorf

55.256,56 Euro; Groß Wittensee 78.051,41 Euro; Haby

3.351,22 Euro; Holtsee 99.489,88 Euro; Holzbunge

0,00 Euro; Hütten

5.448,61 Euro; Klein Wittensee 11.551,44 Euro;

Neu Duvenstedt

3.065,94 Euro; Osterby

62.233,42 Euro; Owschlag

188.438,17 Euro; Sehestedt

819.000,00 Euro.