Verein Seeadlerschutz Schlei : Bilderreise an die dänische Westküste

Der Verein Seeadlerschutz Schlei setzt Bildervortragsreihe am Montag fort.

von Dirk Steinmetz

03. November 2019, 12:58 Uhr

Barkelsby | Der Verein Seeadlerschutz Schlei setzt am Montag seine Bildervortragsreihe um 19 Uhr in den Räumen der „Schleimedien“ in der Eckernförder Straße 1, Barkelsby, fort. Referent ist dann Vereinsmitglied Ernst-Uwe Becker. Bereits in mehreren Vorträgen begeisterte er sein Publikum mit seinen faszinierenden Bildern, die er auf seinen Reisen machte.

Der Vortrag zeigt die Reisen abseits der Touristenströme, entlang der dänischen Westküste. Start ist an der deutsch-dänischen Grenze am Rickelsbüller Koog.

Es werden Fotos unterschiedlicher Wetterextreme gezeigt. Die Natur mit den vielfältigen Tier- und Vogelarten kommt auch nicht zu kurz. Ernst-Uwe Becker geht aber auch auf die dänische Kultur – Häuser, Kirchen – ein. Der Vortrag schließt an der dänischen Nordspitze „Grenen“, wo sich Ostsee und Nordsee begegnen, bei Skagen ab.

Der Eintritt zum Vortrag ist frei – der Seeadlerschutz freut sich über Spenden. Es stehen öffentliche Parkplätze an der Sporthalle bereit.