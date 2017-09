Besucherrekord und viel Lob für Professionalität

vergrößern 1 von 2 Foto: Kühl 1 von 2

von Gernot Kühl

erstellt am 19.Sep.2017 | 06:23 Uhr

Vereint und gestärkt ins Festivaljahr Nummer 12: Ulrike Lafrenz (v. l.), Dirk Steffens, Maike Juraschka, Michael van Bürk, Dagmar Behn, Carsten Füg und Markus Behrens haben gestern nach fünf intensiven Festivaltagen eine sehr positive Green Screen-Bilanz 2017 gezogen. 18 100 Besucher strömten in die sechs Spielstätten – neuer Rekord. Auf die Publikumsgunst kann Green Screen also weiter bauen. Viel Lob kam in diesem Jahr von den Filmemachern selbst, bei denen die fachliche Professionalisierung besonders gut ankam. Das Festival 2018 findet vom 12. bis 16. September statt – Schwerpunktthema ist das Artensterben. Seite 7