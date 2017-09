Besuch nach Mitternacht

vergrößern 1 von 1 Foto: Zeichnung: Rudolf Klinge 1 von 1

Ich hatte in Zagreb zu tun. In einem guten Hotel war ein Zimmer für mich reserviert, hübsch und komfortabel, wie ich nach meinem Eintreffen feststellte. Ehe ich mich zur Ruhe legte, machte ich noch einen Bummel durch die Stadt und nahm einen kleinen Imbiss.

Ich war fest eingeschlafen, als jemand lautstark an meine Tür klopfte. Eine Männerstimme rief: „Bitte öffnen Sie, Sie befinden sich in meinem Zimmer!“ Schlaftrunken vermutete ich einen Betrunkenen. Doch der Ruhestörer gab nicht nach. Ich ließ ihn durch die Tür wissen, wer den Schlüssel für das Zimmer besitze, habe auch das Recht darin zu wohnen, und den Schlüssel hätte ich. Er möge sich an die Rezeption wenden. Die Rezeption sei nicht mehr besetzt, erwiderte er. Er könne aber beweisen, dass er ein Anrecht auf das Zimmer habe. Hinter dem Bett befände sich sein Koffer. Und tatsächlich, da stand ein Koffer, der mir bis jetzt nicht aufgefallen war.

War das ein Trick? Ich überlegte, wenn es ein Krimineller sein sollte, bei mir gab es nicht viel zu rauben. Warum sollte mich jemand ausgerechnet in meinem Hotelzimmer überfallen? So beschloss ich mir den Störenfried einmal anzusehen und öffnete ein wenig die Tür.

Ein elegant gekleideter Herr mittleren Alters betrachtete mich neugierig. Wie sich dann nach dem ersten Beschnuppern ergab, er war Österreicher, ein Unternehmer auf Geschäftsreise. Es war uns bald klar, dass das Zimmer doppelt vermietet worden war. Unseren gemeinsamen Ärger hatten wird bald hinter uns gebracht. Mein neuer Zimmergenosse zog eine Flasche Rotwein aus seiner Aktentasche, einen kostbaren Jahrgang, den er eigentlich als Mitbringsel für seine Frau gedacht hatte, wie er sagte. Aber so etwas wie hier würde einem nur einmal im Leben passieren, das müssten wir begießen.

Auch wenn dies für mich normalerweise keine Tageszeit mehr war, eine Flasche Wein zu öffnen, wollte ich meinen munteren Gast nicht enttäuschen. Ich holte das Zahnputzglas aus dem Badezimmer, er entfernte inzwischen die Blumen und das Wasser aus der kleinen Vase die auf dem Schreibtisch stand. Mein piekfeiner Herr saß am kleinen Schreibtisch, ich im Schlafanzug auf der Bettkante, und vor uns die nicht ganz stilgerechten Trinkgefäße für einen vorzüglichen Tropfen.

Es begann eine gemütliche Plauderstunde. Dabei wies ich ihn darauf hin, er könne von Glück sagen, dass die doppelte Vermietung nicht an eine Dame erfolgt sei. Die hätte mit Sicherheit mitten in der Nacht keinen wildfremden Mann in ihr Zimmer gelassen. Dem stimmte er zu, gab aber zu bedenken, ich könne froh sein, dass er nicht die Dame sei. Als Kavalier und Gentleman hätte ich für sie das Zimmer räumen müssen, denn ein Dame mitten in der Nacht zurück auf die Straße zu schicken, wäre wohl kaum infrage gekommen. Da hatte er recht, so waren wir erzogen. So stießen wir zunächst auf das Glück an, dass wir beide Männer waren. Wir stimmten jedoch überein, dass dieses Glück unvollkommen wäre ohne die alternativlose Krone der Schöpfung, die Damen, auf deren Wohl wir dann eingehend tranken.

Als wir schließlich in voller Harmonie die Flasche geleert hatten, überließ ich ihm einen Teil des Bettzeugs, in das er sich auf dem Fußboden einrollte. Am nächsten Morgen konnte sich an der Rezeption niemand erklären, wie das passieren konnte. Wir sollten einfach jeder die Hälfte des Zimmerpreises bezahlen. Da wir beide Termine hatten, haben wir nicht weiter gestritten und die Sache auf sich beruhen lassen.

Wir hatten beide eine nette Bekanntschaft gemacht und eine gute Flasche Wein zusammen getrunken. Am Ende ein apartes Erlebnis.