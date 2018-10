Peter Nagel ehrt Galerie Nemo : Beste Druckadresse für große Kunst

Künstler Peter Nagel ist mit seiner Ausstellung „Hommage an Nemo“ bis zum 16. November in der Galerie von Norbert Weber zu sehen. Nagel und Weber arbeiten seit 40 Jahren zusammen.

von shz.de

21. Oktober 2018, 11:45 Uhr

Was war denn da in der Galerie Nemo los? Man strömte am Sonnabend zu Norbert Webers Reetdachkate am Strand: Viele Besucher, Presse, Fernsehen. Die Gäste, neben Kulturfans aus Eckernförde auch viele aus dem ganzen Land und sogar Hamburg, waren zu entdecken. Der Grund für die drangvolle Enge in der Galerie Nemo? Es galt, ein besonderes Jubiläum zu begehen: Vor 40 Jahren begannen sowohl die Freundschaft wie auch die fruchtbare Zusammenarbeit von Norbert Weber und Peter Nagel. Und jetzt, 40 Jahre später, hieß es „Hommage an Nemo”, eine Ausstellung mit Werken von Peter Nagel zum 40-jährigen Bestehen der hoch angesehenen Galerie Nemo von Norbert Weber im alten Bootshaus. Zu sehen noch bis zum 16. November.

Norbert Weber, gebürtiger Hesse, studierte damals in Mainz Kunstgeschichte und absolvierte in den Semesterferien eine Lehre als Drucker bei Reinhard Spiegel in Wiesbaden. Gleichzeitig begann in den 1970-er Jahren ein beachtlicher Grafikboom. Menschen, auch ohne dickes Portemonnaie, konnten sich plötzlich Originale in Form von Druckgrafiken leisten – wenn preislich auch je nach Höhe der jeweiligen Auflage.

Zu der Zeit lebte und arbeitete Peter Nagel als Künstler in Norddeutschland. Seine Druckplatten schickte er zum Drucken nach Wiesbaden, traf dort auf den begeisterten Kupferdrucker Norbert Weber und – eine gute Geschichte nahm 1978 ihren Anfang.

Wie erfreulich: Da war keiner, der bei der Vernissage eine offizielle Jubiläumsrede hielt. Peter Nagel und Norbert Weber erzählten selber. Schließlich wussten sie beide am besten, wie alles kam, sich alles glückhaft entwickelte, welcher gute Geist sie all die vielen Jahre begleitete. Peter Nagel, Professor für Malerei an der Muthesius Kunsthochschule (1985 bis 2004) über Norbert Weber: „Ich lernte ihn kennen als einen leidenschaftlichen, hochqualifizierten Kupferdrucker, solch einen guten, professionellen Drucker brauchten wir dringend, also sagte ich zu ihm – ‚komm mit in den Norden!‘“

Und Norbert Weber kam, richtete sich zunächst in Gettorf ein, bekam dort Nachhilfeunterricht in Plattdeutsch, war schnell in seiner neuen Heimat angekommen. Mit seinem Umzug in die Eckernförder Reetdachkate direkt am Strand kam vieles auf ihn zu: Neben Galeriebetrieb und Artothek kontinuierliche Druckaufträge von namhaften Künstlern wie Lambertz, Reese, Göttlicher, Duwe, Schiel – und einem besonders zugeneigten Peter Nagel: „In 40 Jahren haben wir gemeinsam 27 Auflagen gedruckt – meistens in Serien von 50 bis 100 Exemplaren. Ich kam mit der Bahn nach Eckernförde, dann ging die Arbeit los! Wir haben so lange in einem Raum zusammengearbeitet, bis wir beide zufrieden waren. Handwerker und Künstler in gemeinschaftlichem Tun, das war eine großartige Erfahrung. Wir erlebten, was alles läuft und beim Drucken auch mal schief läuft.“ Eine ausführliche Beschreibung der schwierigen Vorbereitung und Durchführung der Drucktechnik „Mezzotinto“ folgte. Als Anschauung diente eine Sequenz von gerahmten Zustandsdrucken an einer Ausstellungswand. An der gegenüberliegenden und den beiden Stirnseiten des Raums kann man Gemälde von Peter Nagel sehen. Inzwischen hatten sich allerdings so zahlreich Besucher in die „Weberkate“ gedrängt, dass das mit dem Betrachten so eine Sache war. Nagel bat bei seinen Erläuterungen folglich um Sichtschneisen – und so wurde das was.

Amüsante Anekdoten zu einzelnen Bildern folgten, zuvor aber Auskünfte über Art, Technik, Inhalte seiner Malerei. Nagel: „ Mir ist ein Realismus wichtig, der nicht aufs Abbildliche zielt. Meine Bilder haben einen Hintersinn, sind komponiert, ich arbeite mit Versatzstücken. So entstehen Bilder, die weit über das Abbildliche hinaus gehen, mir geht es ums Wesentliche.“ Er ist sicher: „Kunst entsteht als Reaktion auf das eigene Erleben, die eigene Betroffenheit.“

Die „Artistin“ – wunderbar mit Ei-Tempera gemalt und mit unzähligen matt leuchtenden Farbnuancen überhöht, scheint zu fliegen. Sittiche umflattern sie. Und der alte Hahn, traurig, dass die überreiche, toskanische Traubenernte von seinem Harem schon verspeist ist, schwingt sich beschwerlich auf die Pergola zu den restlichen reifen Trauben – ungestörter Genuss. Kein Wunder, dass sein Kopf in allem Grau der späten Ernte vor Freude rot glüht.

>„Frau mit Zebrafisch“, Mezzotinto, Peter Nagel, Jubiläumsauslage 500, ist für 40 Euro zu erwerben.