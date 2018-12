Tourismus in Damp : „Besonders Angebot für Damp“

Gemeindevertretung begrüßt touristische Entwicklung auf Gut Damp. Sanierungen nach Brandschaden im Ostseeresort kommen voran.

von Dirk Steinmetz

16. Dezember 2018, 13:25 Uhr

Tourismus im historischen Ambiente mit modernem Komfort, über diese Ideen hatte Alexander Graf zu Reventlow bereits bei der Sitzung des Bauausschusses berichtet und so für großes Interesse an den neuen Plänen für das Gut Damp gesorgt (wir berichteten). Nun machte auch die Gemeindevertretung den Weg frei, damit das Projekt „Plan Gut Damp 2030“ den nächsten Schritt macht. Sowohl für die Änderung des Flächennutzungsplans wie auch einen vorhabenbezogenen B-Plan wurden Aufstellungsbeschlüsse gefasst, wie Bürgermeisterin Barbara Feyock auf EZ-Nachfrage mitteilte. „Das beabsichtigte Angebot ist etwas ganz anderes, als es im Ostseebad gibt und eine Bereicherung für die Gemeinde“, stellte sie fest.

Im ersten Schritt sieht die Vision vor, dass im alten Kleinen Kuhstall 13 Ferienwohnungen im Bestandsgebäude entstehen sollen. Dabei soll in enger Absprache mit der Denkmalbehörde das Gebäude wieder im alten Stil errichtet werden. Darüber hinaus fußt der „Plan Gut Damp 2030“ darauf, dass alle historischen Gebäude des Wirtschaftshofes mit neuen Funktionen versehen werden. Die mehrere Hundert Jahre alten Gebäude erfüllen nicht mehr die Anforderungen moderner Landwirtschaft. Weitere Bausteine des Plans sind, die Gastronomie im Alten Kuhhaus wiederzubeleben und um Tagungsräume und Gästezimmer zu ergänzen. Zudem könnte die bisherige Gerstenscheune als Mehrzweckhalle für Veranstaltungen, Märkte und Feste genutzt werden. In der ehemaligen Roggenscheune könnten optional weitere Ferienwohnungen entstehen, das Torhaus als Museum und Ort für örtliches Gewerbe eine neue Nutzung erhalten, hatte von Reventlow im Bauausschuss berichtet. Wichtig ist es dem Gutseigentümer zu betonen, dass möglichst viel Historisches erhalten bleibt. Ziel sei es, dass das besondere Gebäudeensemble durch die neue Nutzung auch eine wirtschaftliche Grundlage zum Erhalt bekommt. Es gebe noch viele Herausforderungen.

Beschlüsse:

>Die Freiwillige Feuerwehr Damp-Dorotheenthal wird ab 2019 jährlich mit 2500 Euro zur aktiven Mitgliederwerbung unterstützt.

> Der Ostseeküstenradwanderweg zwischen Damper Hafen und Fischleger wird aufgewertet. Es werden unter anderem drei zusätzliche Bänke und zahlreiche Fahrradständer installiert.

> Am 1. Mai 2019 soll ein Maibaum in Vogelsang-Grünholz errichtet werden. Dies soll in ein Fest eingebunden werden. Beginn ist um 11 Uhr.

In ihrem Bericht informierte Bürgermeisterin Feyock, dass Gabriele Marten (ABD) ihren Sitz im Tourismusausschuss zu Gunsten eines wählbaren Bürgers freigibt. Dieser muss noch benannt werden.

Die Arbeiten im neuen Baugebiet „Am Büßenteich“ laufen gut, stellte die Bürgermeisterin weiter fest. Allerdings nutzten nun schon zum dritten Mal Materialanlieferer die falsche Zufahrt zum Baugebiet. Trotz eines bereits aufgestellten Schildes mit dem Hinweis „Keine Zufahrt zum Baugebiet“ fuhren große Lkw in die Ringstraße ein. Der letzte falsche Abbieger verursachte dabei Schäden, unter anderem an einer Hecke und auch eine Laterne wurde beschädigt, so Feyock. Mehr als mit Schildern auf den falschen Weg hinzuweisen, könne man doch nicht tun, sagte sie.

Hinsichtlich der Sanierungen in der Physiotherapieschule, der Bowlingbahn und der Sporthalle im Ostseeresort Damp informierte René Kinza als Mitgeschäftsführer der Kurbetriebe Damp, dass dort bis Ende des Jahres die Bereiche der Physiotherapieschule wieder unbelastet sind. Dann seien die durch Rauchgase kontaminierten Bereiche gereinigt und für einen Wiederaufbau vorbereitet. Im Anschluss werden die Arbeiten in der Sporthalle und an den Fußböden intensiviert, die Firma rechne mit einem Abschluss bis Ende Januar. Danach müsse man entscheiden, wie der weitere Aufbau erfolge, so Feyock. „Wiederhergestellt wird alles, auch Bowlingbahn und Halle“, sagte sie. Allerdings gelte es noch zu klären, inwieweit eine energetische Verbesserung des Gebäudes erfolgt. Diese sei nicht durch die Versicherung abgedeckt.

>Am 2. Januar wird die Freiwilliger Feuerwehr Damp-Dorotheenthal gegen die Gemeindevertretung im Eisstockschießen auf der Eisbahn im Ostseebad antreten.