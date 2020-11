Eckernförde : Beschimpfungen trotz Masken-Attest

Wer sich ohne Maske bewegt, wird beschimpft und beleidigt – auch, wenn er aus gesundheitlichen Gründen von der Maskenpflicht befreit ist.

von Arne Peters

05. November 2020, 16:32 Uhr

Eckernförde | Die Mund-Nasen-Bedeckung ist Pflicht – in Eckernförde sogar unter freiem Himmel in der Fußgängerzone und an der Strandpromenade. Wer keine Maske trägt, wird bestenfalls schräg angesehen, im schlimmsten Fall jedoch beschimpft und beleidigt. Dabei ist jeder von der Pflicht befreit, der ein ärztliches Attest vorweisen kann. Und es gibt genügend Menschen, die aufgrund einer Erkrankung keine Maske tragen dürfen.

So wie Eva M. – ihren richtigen Namen möchte die Eckernförderin nicht nennen, weil sie sich mittlerweile zu sehr vor Repressalien fürchtet. Sie hat eine chronische Erkrankung, die auch ihre Atemwege betrifft. Unter einer Maske bekommt sie nach spätestens zwei Minuten keine Luft mehr. Ihr Hausarzt stellte ihr ein Attest aus und warnte sie schon vor den Reaktionen der Menschen.

Und er sollte Recht behalten. „Ich halte überall mindestens zwei Meter Abstand“, erzählt Eva M. „In Geschäften gebe ich sofort dem Personal Bescheid, dass ich ein Attest habe und zeige es auf Verlangen vor.“ Dennoch wird sie immer wieder von Kunden angesprochen. „Sie haben wohl Ihre Maske vergessen“ oder „Sie wissen wohl nicht, dass hier Maskenpflicht ist?“ seien die harmlosesten Varianten. „Ich kann verstehen, dass die Menschen Angst vor einer Ansteckung haben“, sagt sie. Manchmal jedoch gehe es zu weit. Beim Bäcker sagte sie neulich der Verkäuferin, dass sie von der Maskenpflicht befreit sei. Von einer Kundin kam die Bemerkung „Na, wenn das man stimmt. Lassen Sie sich das Attest zeigen. Ich würde das nicht glauben.“ Ein anderes Mal bezeichnete sie jemand als „Gefährder“ und „Verweigerer“ und sagte: „Ich wünsche Ihnen Corona und dass Sie kein Intensivbett bekommen.“ Ein anderer nannte sie „Mörder“.

„Das macht was mit einem“, sagt Eva M., die sich wie ein Verbrecher behandelt fühlt. „Ich habe Angst, Menschen zu treffen, gehe nur noch frühmorgens in den Supermarkt, wenn möglichst wenig Leute da sind. Und ich meide den Wochenmarkt und andere Geschäfte. Am liebsten würde ich gar nicht mehr das Haus verlassen.“ Hinzu kommt die Befürchtung, dass ihre ärztliche Bescheinigung als Gefälligkeitsattest ausgelegt wird. „Ich habe schon Angst, es zu zeigen, weil ich Repressalien auch meinem Arzt gegenüber befürchte.“ Das Leben ohne Maske stresst sie, und ein Ende ist nicht in Sicht.

„Ich habe das Gefühl, diese Krise holt das Hässlichste aus uns heraus“, sagt Eva M. „Das Menschliche geht unter. Man kann doch nicht automatisch davon ausgehen, dass mir jemand anderes vorsätzlich etwas Böses will. Wo ist die tolerante Gesellschaft, die wir doch sein wollen?“

Zu Unrecht beschimpft, ist sie täglich den Tränen nahe. Deshalb hofft sie auf mehr Verständnis: Nicht jeder Mensch, der keine Maske trägt, ist ein Verweigerer oder Verschwörungstheoretiker.