Bahnhof Gettorf : Beschädigte Wurzeln: Alte Linden müssen weichen

Sie sollten erhalten werden. Doch aufgrund fehlender Standsicherheit müssen die Bäume am Gettorfer Bahnhof entfernt werden.

von Torsten Peters

02. November 2020, 18:05 Uhr

Gettorf | Der barrierefreie Umbau des Gettorfer Bahnhofs nimmt immer mehr Gestalt an. Bahnkunden mit einer Gehbehinderung können ab dem 12. November von den Fahrradunterständen aus ohne Hilfe über eine neue Rampe den Mittelbahnsteig erreichen.

Hallstein / Montage: Peters

Während dieser mehrfach verschobene Umbau jetzt im Zeitplan liegt, gibt es allerdings auch einen Wermutstropfen. Die drei schätzungsweise 100 Jahre alten Linden im Bereich des Fahrradunterstands sollten eigentlich erhalten werden. Doch dieses Vorhaben ist gescheitert. Die Bäume standen einfach zu dicht an den Gleisen, so dass bei den Bauarbeiten die Wurzeln beschädigt wurden. Dadurch ist auch nach einem Umweltgutachten die Standsicherheit der Bäume nicht mehr gegeben. Aus Sicherheitsgründen hat sich die Bahn deshalb dazu entschieden, sie zu entfernen.

Mit den Arbeiten wurde am Montag, 2. November, begonnen

Diese gestalten sich als zeitintensiv, da aufgrund der engen Bebauung im Umkreis immer nur kleinere oder leichte Holzbereiche entnommen werden können. Da es hierbei nicht für jedes einzelne Teil lohnt, den Hydraulikarm mit der Kabine, in der die beiden Mitarbeiter standen, für jedes Teil runter und anschließend wieder hoch zu fahren, wurden am Boden entsprechende Matten ausgelegt und die entfernten kleinen Holzteile – nach vorherigem Check – hinuntergeworfen. Am Boden wurden sie dann eingesammelt und nach dickerem Holz und verzweigten Astenden sortiert.

Umweltorganisationen überrascht und enttäuscht

Uwe Steinbrecher vom „Bund“-Ortsverband Gettorf war „total überrascht, dass die Bäume jetzt doch gefällt werden müssen. Die Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz Gettorf und wir vom ‚Bund‘ wurden darüber nicht informiert. Wir sind der Meinung, dass sicherlich eine alternative Planung, beispielsweise mit einem Wurzelvorhang, möglich gewesen wäre. Es ist sehr schade, dass dieses wertvolle Gehölz, das für Gettorf einen prägenden Charakter hatte, nun doch weichen muss. Als Ausgleichspflanzung wäre es schön, wenn nun mindestens die doppelte Anzahl an Bäumen gepflanzt wird.“