JugendrotkreuzOrchester Eckernförde : Bernstein meets Gershwin

Das Jugendrotkreuzorchester würdigt die Werke der beiden amerikanischen Komponisten. 150 Besucher im Carls auf Carlshöhe.

von shz.de

24. September 2018, 10:00 Uhr

Auch wenn Leonard Bernstein und George Gershwin im vergangenen Jahrhundert lebten, werden ihre Werke heute noch geliebt. Das bewiesen die 150 Besucher, die am vergangenen Sonntag zum Konzert des Jungendrotkreuzorchesters Eckernförde ins Carls nach Carlshöhe gekommen waren. In einem anspruchsvollen Konzert präsentierten die 40 Musikerinnen und Musiker unter Leitung von Torsten Plaß bekannte Werke der beiden herausragenden amerikanischen Komponisten.

Und wie es sich zum Anlass eines 100. und 120. Geburtstags gehört, hat sich das Orchester etwas Besonderes einfallen lassen. Sie ließen Bernstein und Gershwin das Konzert höchstselbst moderieren. Johannes Krüger und Mathis Mewes waren perfekt in ihre Rollen geschlüpft und entführten das Publikum mit einem witzigen Zwiegespräch über ihre Werke in das quirlige New York der Fünfzigerjahre und in die „Catfish Row“ im Hafenviertel von Charleston.

Den Auftakt machte der „Mambo“, gefolgt von einem Medley aus dem Musical „Wonderful Town“. In den fröhlich gespielten Stücken konnte man sich den Stadtführer in Greenwich Village gut vorstellen, die besonderen Klänge dieses New Yorker Stadtviertels hören und vor dem geistigen Auge die schrägen Vögel, Künstler und Lebenskünstler sehen, die hier zu Hause sind. Natürlich fehlte auch nicht das bekannte „America.“ „Wie haben Sie es geschafft, den Dreiviertel- und Sechsachtel-Takt in ein Stück zu bringen?“, frozzelte Gershwin anerkennend. Bernstein darauf: „Fragen Sie lieber, wie ich es geschafft habe, das Orchester zu überreden, das zu spielen!“ Damit sprach er Orchesterleiter Torsten Plaß aus dem Herzen. Er hatte mit den Orchesterproben im Januar begonnen.

Gershwins „Rhapsody in Blue“ von 1924 fehlte ebenso wenig wie die Arie „Summertime“ aus „Porgy and Bess“. Auch wenn diese emotionale Arie nicht gesungen wurde, die Trompete von Norbert Koch verschaffte ein beinahe gleichwertiges Gänsehautgefühl. Die Moderation, so Torsten Plass, war übrigens nicht geprobt worden.