Eckernförde : Ben Becker liest Gedichte

Der Schauspieler kommt mit sienem Balladen-Programm „Der ewige Brunnen“ am 28. Dezember in die Stadthalle.

von Arne Peters

20. Dezember 2019, 19:17 Uhr

Eckernförde | Der Schauspieler Ben Becker kommt am Sonnabend, 28. Dezember, in die Stadthalle. Um 20 Uhr beginnt seine musikalische Lesung mit dem Titel „Der ewige Brunnen“. Begleitet wird er am Piano von seinem langjährigen Freund und musikalischen Wegbegleiter Yoyo Röhm.

Als Ben Becker aufgefordert wurde, sich Gedanken zu machen über einen Abend ohne ausschweifende Theatermittel wie Bühnenbild und Kostüme, Band oder Orchester, erinnerte er sich an eine alte Tradition aus seinem Elternhaus: Im Stile Tschechows wurden dort jedes Jahr zu Weihnachten Freunde und Künstler geladen, um zu feiern, zu musizieren oder Texte vorzutragen. Besonders beliebt waren hierbei deutsche Balladen, die immer mehr in Vergessenheit geraten. Becker hat sich vorgenommen, diese von angeblicher Verstaubtheit zu befreien.

Die Literatur-Performance „Der ewige Brunnen“ beinhaltet eine von Ben Becker getroffene Auswahl deutscher Dichtkunst, ausgewählt aus der vor über 50 Jahren von Ludwig Reiners zusammengestellten Sammlung deutscher Gedichte und Balladen unter selbigem Namen, erweitert um einige von Ben Becker als passend empfundene Gedichte und Lieder anderer Künstler.

Von Goethes „Erlkönig“ bis Theodor Fontanes „John Maynard“, von Schillers „Der Handschuh“ bis Heines „Die Lorelei“, aber auch weniger bekannten Balladen wie „Nis Randers“ von Otto Ernst bis hin zu zeitgenössischer Lyrik wie Rio Reisers Song „Übers Meer“ kommen zum Vortrag.



>Karten gibt es unter anderem im Kundencenter der Eckernförder Zeitung (Kieler Str. 55)