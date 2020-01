Eckernförde : Beinahe-Unfall: Radfahrer verletzt

Ein Radfahrer musste bremsen, um einen Zusammenstoß mit einem abbiegenden Auto zu verhindern, und stürzte. Die Polizei sucht Zeugen.

von Arne Peters

07. Januar 2020, 17:15 Uhr

Eckernförde | Bei einem Sturz vom Fahrrad hat sich gestern ein Radfahrer leicht verletzt. Der 34-Jährige hatte eigenen Angaben zufolge am frühen Morgen den Radweg der Flensburger Straße (B 76) in Richtung Schleswig befahren und wollte gegen 6.15 Uhr bei Grün den Schulweg überqueren. Ein Autofahrer näherte sich aus Richtung Schleswig und bog nach links in den Schulweg ab. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern, bremste der Radfahrer (neongelbe Jacke) stark ab und stürzte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Er und etwaige Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351 / 9080 in Verbindung zu setzen.