HSV-Profis in Eckernförde : Beim Fanbesuch von Krise keine Spur

Eckernförde | Ein Autogramm aufs Käppi, Smartphone, Fan-Trikot oder auf die Haut, für die Mitglieder des Eckernförder HSV-Fanclubs „Ecke 1887“ war es am vergangenen Sonntag schlichtweg der Höhepunkt in der dreieinhalbjährigen Clubgeschichte, ihren Stars zu begegnen. Die Stars, das waren in diesem Fall HSV-Mannschaftskapitän Gotoku Sakai und Mittelfeld-Tempo-Dribbler Tatsuya Ito in Begleitung von Team-Manager Jürgen Ahlert, die nachmittags im bis zum letzten Platz besetzten Lokal „Temptation“ an der Hafenspitze Rede und Antwort standen.

„Es war der erste Besuch des HSV bei uns“, freute sich Vereinsgründer und Vorsitzender Michael Gosch, wohl wissend, dass bei rund 900 Fanclubs in Deutschland die Konkurrenz für solche Begegnungen groß ist. „Fannähe ist für uns wichtig“, bekräftigte Gotoku Sakai, der von den Anwesenden in der Fragerunde vereinfacht mit „Go“ angesprochen wurde. Neben Fragen zur Person wurde natürlich auch das verlorene Spiel bei Hertha BSC in Berlin thematisiert, zu dem am Vortag auch acht HSV-Fans aus Eckernförde angereist waren.

Wie motivieren sich die Spieler, welche Analysen gibt es rückblickend in der Halbzeit, was machen die Spieler privat, wenn sie nicht auf dem Feld stehen? Der Fragenkatalog der Fans beinhaltete auch die persönliche Einstellung zu Videobeweisen in strittigen Schiedsrichterfragen. „Go“ Sakai machte aus seinem Herzen keine Mördergrube: „Mit heutigen Videobeweisen ist es kein Fußball mehr, es fehlt die Emotion.“ Dafür gab es viel Beifall an der Hafenspitze.

Die rund 75 anwesenden Eckernförder Fans – der jüngste ist gerade mal drei Wochen alt –, haben sich bei der Ausrichtung des Fanbesuchs viel Mühe gegeben. Neben vielen weiteren HSV-Devotionalien zierte ein riesiges HSV-Banner die Wand genau dort, wo sonst auf der Großbildleinwand die Live-Spiele über die Leinwand flimmern. Es gab in den Vereinsfarben dekorierte Torten, die von den beiden HSV-Profis angeschnitten wurden. Und danach schrieben Sakai und der kleine Dribbler und Newcomer Ito, der den Fans so viel Freude macht, jede Menge Autogramme, viele Fans nutzten die Gelegenheit zu persönlichen Erinnerungsfotos.

Die Zeit verging wie im Fluge, und nach zweieinhalb Stunden war alles vorbei. Als Abschiedsgeschenke erhielten die HSV-Profis jeweils noch eine Kiste Eckernförder Sprotten und Süßes aus der Bonbonkocherei. Mit Augenzwinkern und den Worten „das könnte auch mal im Stadion gespielt werden“, gab es die CD mit der eigens komponierten „Ecke 1887“ Fan-Hymne noch obendrauf. Mal abwarten, was der HSV draus macht.