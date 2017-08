Ferienaktion : Bei den Berberaffen ist füttern erwünscht

vergrößern 1 von 1 Foto: Kierstein 1 von 1

„Ich hoffe der Ara mag Tannenzapfen“, sagt Selina (11) und gibt den präparierten Leckerbissen an Tierparkmitarbeiterin Julia Drews. Zusammen hatten die beiden Früchte und Gemüse in die Zwischenräume gesteckt. Der Ara muss so für seine Belohnung arbeiten und ist eine Weile lang beschäftigt. Selina darf zudem den Zapfen selbst an einen Baum hängen und zusehen, wie der Vogel sich über die Leckerei hermacht.

Doch nicht nur die Aras kamen gestern in den Genuss einiger Leckereien. Auch die verschiedenen Affen, die Nasenbären, Stinktiere und das Gürteltier bekamen ihren Anteil ab. Dazu hatten die Biologin Dr. Silke Plagmann und einige Zoolotsen zwei Stände aufgebaut. Einer direkt bei den Berberaffen und einer im hinteren Teil bei dem Spielplatz. Beim Rundgang kamen die Familien so an beiden Ständen vorbei und konnten Futterbeschäftigung für die Tiere basteln. „Eigentlich wollten wir ans Meer, aber wetterbedingt haben wir uns für den Tierpark entschieden“, erklärt Christian Winkler. So konnte seine Stieftochter Selina (11) zum ersten Mal selber Tiere füttern. Auch Jasmin (10) und Wiliam (5) saßen am Tisch und versuchten, möglichst viele Leckereien in den Tannenzapfen unterzubringen. Für einige Kinder hatten Dr. Silke Plagmann und Zoolotsin Anna Kienlin eine besondere Überraschung. Da die Berberaffen eigentlich immer eine kleine Nascherei vertragen durften einige Kinder mit den beiden auf die Anlage und die Tiere direkt füttern. „Es kann sein, dass die Affen erstmal schüchtern sind“, erklärte Plagmann den Kindern, die ihr aufgeregt über die Anlage folgten. Tatsächlich hielten die Berberaffen auch erst einmal einen gewissen Abstand, aber schnell merkten sie, dass die Kinder Futter in der Hand hatten. So wurden die Tiere mutiger und kamen sehr nah an die Besucher heran. Die präparierten Tannenzapfen nahmen sie den Kindern sogar direkt aus der Hand und verschwanden damit in die Höhe. Sehr glücklich verließen die Kinder danach die Anlage und schauten sich die anderen Tiere an. „Nur bei den Schimpansen können die Kinder nicht direkt füttern. Das übernehmen die Pfleger“, erklärt Plagmann. In den Ferien bietet der Tierpark an jedem Mittwoch eine Mitmachaktion. Nachdem gestern die Tiere den größten Nutzen von der Aktion hatten, folgt am nächsten Mittwoch der Besuch des Geotaniums im Tierpark. Dann können die Kinder sich mit Fossilien und Urzeitmalerei auseinandersetzen. Davon haben die Tiere dann allerdings wenig.







