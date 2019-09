Demo am Südstrand und vor dem Sandkrug : Beeindruckend

3000 Menschen setzen ein Zeichen für einen feierfähigen Südstrand.

von Gernot Kühl

09. September 2019, 11:00 Uhr

Eckernförde | 3000 Menschen haben am Sonntag ein unübersehbares Zeichen für einen freien Südstrand gesetzt. Deutlicher – und friedlicher – geht es nicht. Ein großes Kompliment an Veranstalter Gerrit Baumeister, der es geschafft hat, mit seiner Facebook-Grppe „Pro Kultur! Konzerte & Partys am Südstrand in Eckernförde“ so viele Menschen zu bewegen. Bis auf einen – Sandkrug-Anwohner Lutz Rittmeier, der die Stadt mit Klagen auf Einhaltung von Lärmschutzimmissionen am Südstrand und der B 76 verklagt und den Veranstaltern von Festen und Partys am Südstrand des Leben schwer macht. Er war am Sonntag nicht vor Ort, nur die Messgeräte vor seiner Wohnung waren zu sehen. Einige der weiteren Sandkrug-Anwohner, die überwiegend mit den protestierenden Bürgern sympathisieren, winkten den Demonstranten aufmunternd zu – mehr als eine nette Geste.

Eckernförde will und braucht den Südstrand. Wenn ein Einzelner das anders sieht, ist das sein Problem und sollte die Konsequenzen ziehen. Den juristischen Weg, den Rittmeier eingeschlagen hat, bringt nahezu die gesamte Stadt gegen ihn auf und dürfte – so die Erfahrung fast aller bisherigen Verfahren – auch vor Gericht nicht durchstehen. Er sollte das akzeptieren und seinen Frieden mit dem Südstrand und Eckernförde machen.