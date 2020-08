Bauausschuss Eckernförde : Bauausschuss beginnt mit Ortstermin an der Stadthalle

Die Mitglieder treffen sich am 1. September um 17 Uhr auf der Grünfläche am Eingangsbereich der Stadthalle.

Eckernförde | Zu einem Ortstermin an der Stadthalle und in der Willers-Jessen-Schule treffen sich die Mitglieder des Bauausschusses am Dienstag, 1. September, zu ihrer ersten Sitzung nach der Sommerpause. Treffpunkt ist die Grünfläche am Eingangsbereich der Stadthalle um 17 Uhr.

Eine Stunde später beginnt die Sitzung im Ratssaal. Nach der Fragestunde für Einwohner stehen unter anderem die Themen Bebauungspläne Nr. 75 und 77 (Skatepark und Kino/Einzelhandel), der Sachstand zur Fortschreibung Parkraumkonzept und Informationen zum Ausbau Sankt-Nicolai-Straße, sowie ein Antrag der SPD-Fraktion zur Aussetzung des Themas Verkehrsberuhigung Innenstadt und Berücksichtigung der Bürgerbelange und des Parkraumkonzeptes. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen werden einen Antrag zur Verkehrsberuhigung in Borby (Mühlenberg, Vogelsang) auf der Ausschusssitzung vorlegen.