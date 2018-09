Neues Baugebiet : Barkelsby startet Suche nach neuem Baugebiet

Förderantrag für Schulanbau gestellt. Weitere Beratung zu möglichem neuen Baugebiet gestartet.

von shz.de

14. September 2018, 13:15 Uhr

Die Gemeinde Barkelsby will weiter wachsen. Nachdem das neue Baugebiet „Am Redder“ belegt und die Planung abgeschlossen ist, beschloss die Gemeindevertretung bei ihrer Sitzung in dieser Woche die Suche nach weiteren Flächen für Wohnbebauung fortzusetzen. Die Nachfrage nach Grundstücken bestehe weiter, hieß es. Unter Vorsitz von Bürgermeister Fritz Blaas wurde über geeignete Flächen beraten, welche Standorte für einen neuen B-Plan in Frage kämen. Einige der Flächen waren bereits geprüft worden und waren dann nicht mehr in Frage gekommen. Bis 2025 will sich die Gemeinde baulich weiter entwickeln.

An der Grundschule gibt es Sanierungs- und Baubedarf. Das Land Schleswig-Holstein stellt Haushaltsmittel von insgesamt bis zu 40,1 Millionen Euro für das Förderprogramm „Schulbau- und Sanierungsprogramm IMPULS 2030“ zur Verfügung. Für einen Anbau an der Schule hat die Gemeinde im Rahmen des Förderprogramms einen Antrag gestellt. Da akuter Raumbedarf bestehe, haben die Gemeindevertreter im Falle der Förderwürdigkeit für einen Anbau gestimmt. Sobald die Förderwürdigkeit anerkannt würde, könnte die Entwurfsplanung starten.

Empfehlungen:

>Bauausschussvorsitzender Sönke Greve: „Die Schule benötigt neue Fenster. Um die Kosten gering zu halten, werden die Fenster im Innenbereich nicht erneuert.“ Für diese Maßnahme werden 3000 Euro bereitgestellt.

> Der Sozialraum im Kindergarten soll einen Personalschrank, Aktenhochschrank, Container und Schreibtisch erhalten. Hierfür wurden ebenfalls 3000 Euro bewilligt.