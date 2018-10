3. Handball-Liga : Baltic: „Keiner konnte Normalform abrufen“

Der TSV Altenholz kehrt mit einer verdienten 28:30-Niederlage vom MTV Braunschweig zurück.

von shz.de

03. Oktober 2018, 11:44 Uhr

Die Handballer des TSV Altenholz haben erneut wichtige Punkte in der 3. Liga Nord liegen lassen. Vier Tage nach dem glücklichen Heimsieg über den TSV Burgdorf II (28:27) verloren die „Wölfe“ am Tag der Einheit beim MTV Braunschweig mit 28:30 (14:18).

In der ersten Halbzeit sah zunächst alles danach aus, als hätte Altenholz zur alten Stärke zurückgefunden. Der TSV konnte sich nach 13 Minuten mit vier Toren absetzen (8:4), kam dann aber in der Abwehr immer wieder einen Schritt zu spät. Wenn der MTV seine Tore nicht aus dem Spiel erzielen konnte, trafen die „Löwenstädter“ per Siebenmeter. „Wir haben in der Abwehr alles versucht, Braunschweig hat aber immer einen Weg gefunden“, sagt TSV-Trainer Mirko Baltic. Im Altenholzer Angriff dagegen ließ die Konzentration nach, sodass es zur Pause mit vier Toren Rückstand in die Kabine ging (14:18).

Diesem Rückstand liefen die „Wölfe“ dann bis zum Schluss hinterher. Zwar schrumpfte der Abstand zwischenzeitlich auf zwei Tore (19:21, 42.), durch das clevere Spiel der Braunschweiger mussten die Gäste kurz vor Schluss sechs Tore aufholen (28:22, 53.), was trotz einer druckvollen Schlussphase nicht mehr gelang. „Keiner von uns konnte seine Normalform abrufen, die Niederlage ist dann absolut verdient“, sagt Baltic.

Der TSV verweilt damit zwar zunächst auf dem ersten Tabellenplatz, sowohl HC Empor Rostock, als auch Eintracht Hildesheim können am Wochenende aber vorbeiziehen.

TSV Altenholz: Landgraf, Jöhnck, Fängler (4), Seebeck (3), Ottsen (2), Dibbert, Köpke (1), Noack (2), Voigt (10/8), Abelmann-Brockmann (2), Williams, Diringer (4), Höricke.