Neugestaltung des Bahnhofareals : Bahnhof: Stadt erhöht das Tempo

vergrößern 1 von 4 Foto: Archiv 1 von 4





Eckernförde | Rund um den Bahnhof werden die Weichen für die weitere Entwicklung der Innenstadt gestellt. „Ein sehr interessantes Projekt“, sagt Bürgermeister Jörg Sibbel über das Planungsgebiet „Bahnhofsareal“ (Bebauungsplan 69). Und eines, bei dem man schneller vorankommt als ursprünglich vermutet. Was als Angebotsplanung für Investoren gedacht war, erfährt schon in der Frühphase der Planung größtes Interesse. „Es sind schon während der B-Plan-Erstellung Interessenten mit vielversprechenden Konzepten da“, zeigt sich Sibbel erfreut über frühzeitige Abstimmungsmöglichkeiten. „Das ist sehr positiv und förderlich.“ So gebe es bereits konkrete Planungen für ein Kino und einen Vollsortimenter mit Frischwaren am Bahnhof. Letzterer wird angesichts der verlorengangenen Innenstadtmärkte Aldi und Markant, die das Gebiet Nooröffnung verlassen haben, von den Bürgern als Nahversorger herbeigesehnt.

Um Platz für eine neue, attraktive Nutzung des zentralen Bahnhofsareals zu schaffen, soll zuvor der Parkverkehr zwischen Bahnhof und Schulweg auf neue Parkflächen am 3. Gleis zwischen Bahnlinie und Kleingärten und auf den auszubauenden Großparkplatz Grüner Weg verlegt werden. Erst wenn dies erfolgt ist, soll rund um den Bahnhof gebaut werden. Auf den 15 000 Quadratmetern ist laut Sibbel eine „Bebauung mit einer Mischung aus den Funktionen Kino, Einzelhandel, Büroflächen, Dienstleistungen und einem nennenswerten Anteil von rund 90 Wohnungen geplant. Man kann davon ausgehen, dass das gesamte Baufeld zwischen Schulweg und Bahnhof mit einer großen Tiefgarage versehen wird. Das werden rund 490 Stellplätze sein.“

Das Bahnhofsgebäude selbst sei derzeit nicht Bestandteil der Planung, um sich nicht von der Bahn abhängig zu machen. Das Bahnhofsareal ließe sich auch ohne dieses Gebäude realisieren. Die Stadt hatte der Bahn allerdings erneut ihr Kaufinteresse signalisiert und hätte im Falle einer Verkaufsabsicht Vorkaufsrecht. Ob diese Option gezogen wird, hängt vom Kaufpreis ab.



B-Plan vor der Teilung

Ziel der Verwaltung sei es, den Bebauungsplan bis zur Kommunalwahl im Mai 2018 fertig zu haben und danach mit der Bebauung zu beginnen. Aufgrund von Grunderwerbsverhandlungen könne es allerdings zu Verzögerungen kommen, betonte der Bürgermeister, der ausdrücklich auf eine entscheidende Voraussetzung hinwies: „Aus meiner Sicht kann es am Bahnhof erst zu einer Bebauung kommen, wenn die dort verloren gegangenen, öffentlichen Parkplätze zuvor an anderer Stelle neu geschaffen worden sind. Wenn der P+R-Parkplatz Schulweg bebaut wird, verlieren wir dort 300 gebührenfreie Parkplätze in innenstadtnaher Lage.“ Die Kompensation könne seiner Meinung nach nur am 3. Gleis und durch eine Aufstockung am Grünen Weg erfolgen. Am 3. Gleis sollen 180 neue Stellplätze entstehen, der Parkplatz Grüner Weg mit seinen 468 Parkplätzen soll um weitere 600 aufgestockt und damit mehr als verdoppelt werden.

Um den für die städtebauliche Entwicklung des Bahnhofsareals notwendigen Parkplatzneubau zu beschleunigen, wird die Verwaltung der Politik vorschlagen, den Geltungsbereich des B-Plans 69 in zwei Teile zu gliedern: in den Teilbereich „Parkplätze Grüner Weg und 3. Gleis“ und den Teilbereich „Bebauung Bahnhofsareal“. „Wir möchten dort mit zwei Geschwindigkeiten arbeiten“, sagt Sibbel, „um zunächst die Ersatzparkplätze zu schaffen und dann möglichst schnell am Bahnhof beginnen zu können.“ Aufgrund der hohen Zahl an Ersatzparkplätzen dürfte sich seiner Meinung nach die Verlegung des ZOB an den Grünen Weg erledigt haben. Auch Kompensationsmöglichkeiten für die 261 Exer-Parkplätze, die bei einer Hotelbebauung verloren gingen, sieht er dort nicht.



848 Parkplätze fehlen

Sibbel verwies auf das Parkraumkonzept 2013. Danach stünden in der Innenstadt 2192 öffentliche Parkplätze zur Verfügung. Seit 2013 gab es Verluste in Höhe von 265 Parkplätzen und Zuwächse von 274 – unter dem Strich 9 Parkplätze mehr. „Aber“, so der Bürgermeister, „es werden weitere Parkplatzverluste eintreten, die schon konkret geplant sind.“ Das Aldi-Parkdeck und der Steindamm im Zuge der Nooröffnung gehören dazu. Berücksichtigt man dann noch den Wegfall am Bahnhof, fehlen in der Innenstadt 557 Parkplätze, die zu kompensieren sind. Und vom Exer ist da noch gar nicht die Rede. Zieht man von den Verlusten den Überhang von 9 Parkplätzen ab, und schlägt im Gegenzug die laut Parkraumkonzept wegen der Veranstaltungsvielzahl und des erhöhten Tagesgästeaufkommens 300 zusätzlich erforderlichen Parkplätze hinzu, müssen sogar 848 Parkplätze neu gebaut werden. Eine Herausforderung für die Stadt.

68 öffentliche Stellplätze könnten in der Tiefgarage Schulweg bereitgestellt werden, 180 am 3. Gleis und 600 am Grünen Weg. Allein für den Bau der 780 Parkplätze am 3. Gleis und Grünen Weg veranschlagt der Bürgermeister 8 Millionen Euro. Die könnten aus dem erwarteten Verkaufserlös für die Flächen am Bahnhof in Höhe von 4 Millionen Euro mitfinanziert werden, die andere Hälfte müsste die Stadt finanzieren.

von Gernot Kühl

erstellt am 02.Sep.2017 | 06:52 Uhr