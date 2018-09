Kettenreaktion : Bagger kappte Leitung: Stromausfall sorgte für Chaos in Eckernförde

Seit 11.40 Uhr waren am Sonnabend Teile der Alt- und der Innenstadt von einem Stromausfall betroffen.

von sks, shz.de

08. September 2018, 13:30 Uhr

Eckernförde | Ein Stromausfall hat für rund eineinhalb Stunde ganze Teile der Innenstadt Eckernfördes lahm gelegt. Der Strom fiiel um 11. 40 Uhr und ist seit 13.15 Uhr wieder da. Betroffenwaren vor allem die Fußgängerzone Kieler Straße und angrenzende Bereiche. Während einige Geschäfte schlossen , ging der Verkauf in vielen weiter. Abgerechnet wurde per Bargeld.

Ursache für den massiven Stromausfall könnte war laut Polizeidirektion Neumünster ein Leitungsschaden, der bei Erdarbeiten in Gammelby entstanden ist. Die vom Bagger gekappte Leitung ist die Hauptversorgungsleitung der Sparkasse in Eckernförde. Durch die Beschädigung sei die Alarmanlage der Bank ausgelöst. Rund um die Kieler Straße fiel der Strom aus. Neben der Kieler Straße waren auch die angrenzenden Straßenzüge wie die Reeperbahn von dem Stromausfall betroffen.

Nach Auskunft von Feuerwehrchef Meint Behrmann hat es in dem Verteilerraum eine Rauchentwicklung gegeben, der den Brandmelder ausgelöst hat. Bei der Wehr ging der Alarm um 11.43 Uhr ein. Nachdem Mitarbeiter der Stadtwerke die Räumlichkeiten stromlos geschaltet hatten, konnten die Feuerwehrmänner gefahrlos die Räume betreten. Nach erfolgter Belüftung überprüfen in diesem Augenblick Mitarbeiter der Stadtwerke, ob der Stromausfall in der Innenstadt mit dem Erdschluss der Leitung zusammenhängt.

Um 13.25 Uhr gelang sei es den Stadtwerken Eckernförde einen Bypass zu legen, so dass die Stromversorgung wieder hergestellt werden konnte, berichtet die Polizei.