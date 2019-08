SHMF: Axel Milberg in Altenhof : Bach und Robinson Crusoe: Parallelen zweier Gestrandeter

Beim Schleswig-Holstein Musik Festival las Axel Milberg aus Robinson Crusoe.

von Torsten Peters

01. August 2019, 15:55 Uhr

Altenhof | Die Musik von Johann Sebastian Bach (1685-1750) ist auf der ganzen Welt bekannt. Aber was hat er selbst gehört oder gelesen? Dieser Frage wollten sich Schauspieler Axel Milberg in seiner Lesung und Caspar Frantz an seinem „Steinway & Sons“-Flügel im Rahmen des Schleswig-Holstein Musikfestivals annehmen. Eigentlich.

„Caspar und ich hatten alles fertig“, erklärt Milberg den Zuschauern in der voll besetzten Konzertscheune in Altenhof. „Am nächsten Tag rief ich dann Caspar an und sagte: Dieser Grimmelshausen ... mit Bach zusammen ... Ach, ich kann das nicht. Das ist schrecklich! Alle, die Texte über Bach suchen, machen das immer wieder. Und der arme Bach kann sich nicht wehren. Das passt zwar auf den ersten Blick. Scheinbar. Es verkleinert aber Bach mit seiner großen Welt.“

Also haben die beiden nach einem neuen Text gesucht. Dabei sind sie auf den exakt vor 300 Jahren veröffentlichten Klassiker über den 25 Jahre lang gestrandeten Robinson Crusoe von Daniel Defoe gestoßen. „Zeitgleich komponierte auch Bach auf seiner kleinen Insel in Leipzig“, erklärte Milberg. „Heute haben wir natürlich durch die vielen Schiffbrüchigen viel Platz für Assoziationen. Wir kennen Robinson Crusoe ja in erster Linie als gekürzte Jugend-Abenteuergeschichte. Aber der Roman ist viel umfangreicher. In der neu übersetzten, kompletten Fassung im Mare-Verlag erfährt man viel mehr. Demnach ist die Geschichte vielmehr ein Vorwand, um eine staatsphilosophische Betrachtung anzustellen. Wie wollen wir miteinander leben? Was bedeuten uns andere Menschen? Wie ist das Verhältnis zu Gott?“ Hochaktuell also. Parallelen gäbe es zudem in „Gullivers Reisen“ von Jonathan Swift, ebenfalls aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts. „Wir brauchen an diesem Abend Ihre Bereitschaft, sich mit Bach und Robinson Crusoe auf die Reise zu begeben.“

Trotz allem startete Milberg mit drei barocken Gedichten, die noch aus der ersten Überlegung der beiden übrig geblieben waren.

Zwischen den einzelnen Kapiteln spielte Frantz dann voller Inbrunst Musik von Bach, während der Regen auf das Scheunendach prasselte. So kamen sowohl die Anhänger des Komponisten als auch jene von Milberg auf ihre Kosten, auch wenn sich einige doch einen größeren Raum für Bach gewünscht hätten. Dennoch gab es immer wieder Parallelen zu erkennen, die gerade den besonderen Reiz dieses Abends ausmachten. So wurden die beiden Künstler am Ende des Abends auch mit einem großem Beifall verabschiedet.