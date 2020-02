B 404 in der Nacht gesperrt

von Michael Kuhr

07. Februar 2020, 17:10 Uhr

Klein Barkau | In den Nächten vom 11. bis 14 Februar wird jeweils von 22 bis 6 Uhr die B 404 zwischen Nettelsee und Klein Barkau voll gesperrt, teilt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) mit. Die Vollsperrung ist laut LBV.SH wegen der Arbeiten am Brückenneubau notwendig. Die ausgeschilderte Umleitung führt aus Norden kommend ab Klein Barkau über die L 307 nach Flintbek, von dort weiter über die L 318 Richtung Bordesholm und die L 49 zur Anschlussstelle Nettelsee. Aus Süden kommend wird der Verkehr ab der Anschlussstelle Nettelsee in die entgegengesetzte Richtung umgeleitet. Von Kiel kommend wird zudem eine alternative Umleitung von der B 404 über die L 318 Richtung Bordesholm eingerichtet.