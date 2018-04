Mit dem Bus in die Betriebe : „Azubis on Tour“

2019 soll es einen Schnuppertag für angehende Auszubildende geben. Initiator der Aktion ist Berufsschullehrer Per Hansen mit Unterstützung von Sabrina Bock (ETMG).

von Arne Peters

03. April 2018, 06:03 Uhr

Der Ausbildungsmarkt ist im Umbruch: Wo die Betriebe vor Jahren aus einer Vielzahl an Bewerbern wählen konnten, suchen sie heute händeringend qualifizierte Auszubildende und finden keine. Viele Lehrstellen bleiben also frei. „Gleichzeitig gibt es viele junge Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchen und gar nicht wissen, wo sie überall eine Lehre beginnen können“, sagt Berufsschullehrer Per Hansen. „Im vergangenen Jahr waren wenige Wochen vor Ausbildungsbeginn viele Stellen unbesetzt und haben gleichzeitig viele Jugendliche noch einen Ausbildungsplatz gesucht.“ Zusammen mit Sabrina Bock von der Eckernförde Touristik und Marketing GmbH (ETMG) schiebt er deshalb das Projekt „Azubis on Tour“ an.

Dabei sollen die Schüler der 9. und 10. Klassen sowie der Oberstufen die Möglichkeit erhalten, an einem Tag verschiedene Betriebe kennenzulernen. „Die Schüler werden mit einem Bus abgeholt und zu den Betrieben gebracht“, erläutert Sabrina Bock. „Dort haben sie dann etwa 90 Minuten Zeit, zum einen den Beruf, für den sie sich interessieren, und zum anderen den Betrieb kennenzulernen.“ Sie geht davon aus, dass die Schüler in etwa drei Betriebe an diesem Tag hineinschnuppern können, um leichter eine Entscheidung treffen zu können, wo sie welche Ausbildung beginnen möchten.

„Vorteile haben natürlich die Schüler, die schon bei dem Tag der offenen Tür mit Berufsinformationforum am Berufsbildungszentrum im September erste Kontakte zu Betrieben geknüpft haben. Diese können sie bei dem Besuch im Betrieb festigen“, so Per Hansen. „Azubi on Tour“ soll im Frühjahr 2019 starten.

Die Vorbereitungen dazu hat Per Hansen zu einem Projekt für seine Schüler, die angehenden Kaufmännischen Assistenten, gemacht: Sie werden in den kommenden Wochen Kontakt zu den Eckernförder Betrieben aufnehmen und fragen, wer Interesse an einer Teilnahme hat. „Ich schätze, dass wir Kontakt zu rund 240 Betrieben aufnehmen werden und hoffe, dass möglichst viele teilnehmen.“

Wenn das geklärt ist, wird die ETMG den Kontakt zu den Eckernförder Schulen suchen und einen passenden Termin absprechen.Dass ein Blick in den Betrieb und ein Praktikum der beste Weg der Berufsorientierung sind, bestätigt Lena Guschewski. Die 24-Jährige absolviert zurzeit ein dreimonatiges Praktikum bei der Eckernförde Touristik & Marketing GmbH und beginnt hier am 1. August eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau.

„Man kann sich zurzeit die Ausbildung aussuchen“, sagt sie. „Die Auswahl ist groß.“ Sie kam über ihre Mutter in den Veranstaltungsbereich, nachdem sie merkte, dass das begonnene Studium des Schiffsmaschinenbaus nichts für sie war. Lena Guschewski bestätigt: Ein Blick in das Unternehmen hilft bei der Suche nach und der Entscheidung für einen Ausbildungsplatz.