Konzert in Eckernförde : Axel Prahl kündigt die Uraufführung eines Liedes an

Das Inselorchester und Axel Prahl spielen am 3. Oktober in der Stadthalle. Zur Deutschen Einheit präsentieren sie ein Lied extra für diesen Tag.

Eckernförde | Axel Prahl (59) und das Inselorchester kommen am Donnerstag, 3. Oktober, nach Eckernförde. Unter dem Titel „Mehr“ geben sie in der Stadthalle zum neuen Album ein Konzert. Der gebürtige Eutiner bildet seit 17 Jahren im Fernsehen als Tatortkommissar Frank Thiel gemeinsam mit Jan Josef Liefers das Ermittlerteam in Münster. Die Eckernförder Zeitung führte vorab mit Axel Prahl ein Interview. Das Foto stammt von Tine Acke.

Stimmt es, dass Sie mit 14 Jahren an einem Musikwettbewerb teilnahmen, diesen gewannen und sich für den Wettbewerb auf Landesebene qualifizierten, aber aus Angst, der Erfolg könne Ihr Leben verändern, auf die Teilnahme verzichtet haben?

Axel Prahl: Das ist so nicht ganz richtig. Zu dem Zeitpunkt habe ich im Grunde genommen gar nicht viel drüber nachgedacht. Ich ging noch zur Schule und musste erst einmal mein Abitur machen. für den Wettbewerb hatte ich keinen Sinn und keine Zeite mehr.

Ursprünglichkommen Sie ja aus der Musik, haben sich dann aber für die Schauspielerei entschieden. Hatten Sie auch Gesangsunterricht?

Ich hatte sowohl Gitarren- als auch Gesangsunterricht, war seinerzeit im Kirchenchor, hatte an der Schauspielschule (Kiel) natürlich Gesangsausbildung. Gitarre spiele ich seit meinem achten Lebensjahr. Ich habe Musik auf Lehramt studiert. Es gab auch schon eine Band, mit der es schon bergauf ging. Aber davon eine Familie zu ernähren, dafür hätte es wahrscheinlich nicht gereicht. Deswegen entschied ich mich damals für die Schauspielerei. Das Kieler Theater bot mir eine Festanstellung an, die ich dankend annahm.

Welchen Stellenwert hat die Musik für Sie?

Musik hat schon immer eine riesengroße Rolle in meinem Leben gespielt. Ich bin auch der Auffassung, dass Musik ohnehin ein wichtiger Bestandteil des Lebens ist. Denn Sprache an sich ist beispielsweise meines Erachtens auch Musik. Für mich ist Musik auch immer ein Stück weit Meditation. Ich genieße das immer sehr. Beispielsweise das doch recht stoische Wechseln von Akkorden, um die Fingerfertigkeit zu trainieren – das ist schon mehr oder weniger eine meditative Arbeit, das mag ich immer sehr gerne, da kann man schön den Kopf ausschalten.

Was darfdas Publikum in Eckernförde am 3. Oktober auf dem Konzert mit dem Inselorchester erwarten?

Das ist ja der Tag der Deutschen Einheit. Da habe ich tatsächlich eine kleine Überraschung vorbereitet. Es wird ein Lied geben, das in Eckernförde uraufgeführt wird und es ist anlässlich des Tages der Deutschen Einheit geschrieben worden.

Sie lebenjetzt im Brandenburgischen, vorher haben Sie seit 1992 in Berlin gelebt. Sind Sie eigentlich noch Norddeutscher?

Also, das ist ein Virus, den man nicht wirklich los wird. Ich denke, da spreche ich für viele, die am Meer aufgewachsen sind. Ich habe großes Glück, muss ich sagen, ich wohne hier in der Nähe eines Sees, der unter bestimmten Witterungsbedingungen eigentlich ein wenig aussieht wie die Flensburger Förde oder wie die Schlei bei Kappeln. Dann habe ich ein wenig Heimatgefühl.

HabenSie einen Begriff von Heimat?

Den habe ich auf jeden Fall. Meine Heimat ist Schleswig-Holstein, mein Zuhause ist im Brandenburgischen.

Sie sind seit 17 Jahren erfolgreich als Tatortkommissar in Münster unterwegs. Wie gehen Sie mit Ihrer Popularität um?

Popularität bietet viele Vorteile, aber auch spezielle Herausforderungen, insbesondere dann, wenn Leute übergriffig werden. Wenn sie gewisse Anstandsregeln nicht beachten. Ich mag es beispielsweise überhaupt nicht, wenn man mich gleich in den Arm oder mich mehr oder weniger in den Schwitzkasten nimmt, um ein Foto mit mir zu machen – das ist unangenehm. Das kommt aber erfreulicher Weise nur selten vor. Aber beim Bäcker gleich mit Namen angesprochen zu werden, ist ja auch etwas Schönes. Natürlich freue ich mich darüber. Popularität ist ein recht zweischneidiges Schwert. Es gibt ja auch Momente, in denen man für sich sein möchte. Aber meistens sind die Leute sehr nett, freundlich und zurückhaltend. Und wenn man durch bloßes Dasein den Menschen ein Lächeln auf die Lippen zaubern kann, dann finde ich das schon toll.

Was wirdwohl länger dauern, Ihre Musik- oder Ihre Schauspielkarriere?

Ich weiß nicht, was für morgen bleibt, ich weiß nur mehr als gestern. Mein Herz hängt an beiden. Ich genieße es, diese Abwechslung haben zu dürfen. Das ist wirklich ein Privileg.

