Grünabfall Schwansen : AWR ist wieder in Schwansen für den Grünabfall unterwegs

Im April findet wieder die kostenlose Entsorgung der Grünabfälle, die auf privaten Grundstücken angefallen sind, statt.

von Achim Messerschmidt

20. April 2020, 08:58 Uhr

Schwansen | Bei den Gartenarbeiten im Frühjahr und Herbst fallen große Mengen an Grünabfall an, die meistens nicht in die Biotonne passen. Daher führt die AWR zweimal jährlich kostenlose Busch- und Strauchschnittsammlungen im gesamten Kreisgebiet durch.

Äste und Stämme von mehr als zehn Zentimetern Durchmesser kommen nicht mit

Was wird nicht mitgenommen? Äste und Stämme von mehr als zehn Zentimetern Durchmesser werden bei dieser Sammlung nicht mitgenommen, ebenso wie Baumstümpfe (Stubben). Solche Pflanzenabfälle können gegen Entgelt bei den AWR-Recyclinghöfen oder einer Kompostierungsanlage abgeben werden.

Gewöhnlicher, kleinvolumiger Gartenabfall wird nicht mitgenommen

Gewöhnlicher, kleinvolumiger Gartenabfall wird ebenfalls bei dieser Sammlung nicht mitgenommen. Er gehört in die Biotonne oder, falls diese bereits voll ist, in Bioabfallsäcke, die es bei den AWR-Verkaufsstellen und auf den Recyclinghöfen gibt.

Bis 7 Uhr am Abfuhrtag soll gebündelte Strauchwerk am Straßenrand liegen

Sperriges Ast- und Strauchwerk sollte am Abfuhrtag bis spätestens 7 Uhr gebündelt am Straßenrand bereitgestellt haben. Die einzelnen Bündel dürfen jedoch nicht länger als 1,50 Meter und nicht schwerer als 15 Kilogramm sein. Zum Bündeln ausschließlich 100% kompostierbare Materialien verwenden.

Termine in Schwansen

Hier die Termine der Gemeinden in Schwansen: Barkelsby, 30. April, Brodersby: 29. April, Damp: 29. April, Dörphof: 29. April, Gammelby: 30. April, Holzdorf: 30. April, Karby: 29. April, Kosel: 30. April, Loose: 30. April, Rieseby: 30. April, Thumby: 30. April, Waabs: 29. April und Winnemark: 30. April.