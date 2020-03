Eckernförde : AWR holt kostenlos Grünabfälle ab

In Eckernförde können Ast- und Strauchschnitt am 25. und 26. März an den Straßenrand gelegt werden.

von Arne Peters

22. März 2020, 15:01 Uhr

Eckernförde | Die Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde (AWR) bietet eine kreisweite kostenlose Sammlung von Ast- und Strauchschnitt an – in Eckernförde am 25. und 26. März.

Das Ast- und Strauchwerk sollte am Abfuhrtag gebündelt am Straßenrand bereitgestellt werden. Die einzelnen Bündel dürfen nicht länger als 1,50 Meter und nicht schwerer als 15 Kilogramm sein. Für das Verschnüren der Bündel darf nur kompostierfreundliches Material verwendet werden. Äste und Stämme von mehr als 10 Zentimetern Durchmesser werden nicht mitgenommen. Dasselbe gilt für Baumstümpfe. Diese und andere Pflanzenabfälle können bei einem Recyclinghof abgegeben werden, meistens kostenlos: Jeder Haushalt im Kreis kann gegen Vorlage der Originalabfallrechnung bis zu einem Kubikmeter Gartenabfall jährlich kostenfrei zu einem der AWR-Höfe bringen.

Alle Abfuhrtermine im Kreis gibt es unter www.awr.de oder unter Tel. 04331/345-123 (Mo-Fr 7.30-17 Uhr).