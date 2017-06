Ausstellung im Museum: Natürlich grün – aktuelle angewandte Kunst

Die Ausstellung „Natürlich grün – aktuelle angewandte Kunst aus Schleswig-Holstein“ wird am Sonntag, 16. Juli, um 11.30 Uhr im Museum Eckernförde eröffnet. Die Farbe Grün steht für Natur und Nachhaltigkeit in Material und Produktion in der künstlerischen und handwerklichen Arbeit der Künstler. Im deutschen Sprachgebrauch ist Grün verbunden mit Leben und Wachstum, steht für Hoffnung und Zuversicht. Grün ist die Farbe der Natürlichkeit und die Farbe des Jahres 2017. Diese und weitere positive Assoziationen mit Grün bilden den inhaltlichen Kontext der jurierten Ausstellung, zu der Künstler aller Gewerke wie Glas, Holz, Keramik, Metall, Papier oder Textil gearbeitet haben.

von Doris Smit

erstellt am 26.Jun.2017 | 18:00 Uhr