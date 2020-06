Pfingsten auf dem Aschberg : Ausflugsregion Hüttener Berge

Der Aschberg war an den Pfingsttagen wieder ein sehr beliebtes Ausflugsziel.

02. Juni 2020, 15:38 Uhr

Ascheffel | Ein sonniges und windiges Pfingstwochenende liegt hinter uns. Zwar fielen viele Veranstaltungen in diesem Jahr aus, einige Orte erwiesen sich aber als (Pandemie-) beständiges beliebtes Ausflugsziel. So auch der Aschberg in Ascheffel. Die vierköpfige Motorradgruppe aus Kiel und dem Kreis Plön machte zum Beispiel hier eine erste Pause und genoss die Aussicht. „Wir werden nun unsere Tour entlang der Schlei fortsetzen und schauen, wo wir ein kaltes Getränk oder ein leckeres Stück Kuchen bekommen“, erzählte der aus Eckernförde stammende Alexander Schwarz, der als Ortskundiger in diesem Jahr die Reiseleitung der Pfingsttour übernahm.

Ebenfalls aus Kiel, allerdings mit dem Rad, erreichten gegen Sonntagmittag Felipe Chaves und Julio Mosquera den 98 Meter hohen Aschberg. „Wir sind auf den Spuren unseres kolumbianischen Landmannes und aktuellen Tour-de-France-Siegers Egan Bernal“ scherzte Chaves nach Erreichen des Gipfels. Er fuhr die insgesamt 90 Kilometer lange Tour schon des Öfteren, während sein Begleiter Mosquera das erste Mal vom Berg aus ins Tal blickte. „Die Strecke über Haby und den Wittensee ist wirklich wahnsinnig schön“, bestätigte er. Einen Vorteil hatten die zahlreichen Ausflügler, die auf vier Rädern unterwegs waren: Der stürmische Wind, der den Motorrad - und Radfahrern um die Ohren blies, konnte ihnen nichts anhaben.