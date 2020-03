Zeugen gesucht : Auseinandersetzung zwischen Busfahrer und vier Jugendlichen in Eckernförde

Bei einem Streit am Busbahnhof kam es zu einer Körperverletzung.

19. März 2020, 18:38 Uhr

Eckernförde | Ein Busfahrer der Linie 3350 hatte am vergangenen Sonntag (15. März) am Busbahnhof in der Reeperbahn eine körperliche Auseinandersetzung mit vier Jugendlichen. Nun sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Dieser ereignete sich gegen 19.10 Uhr. Wer etwas gesehen hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Eckernförde unter Tel. 04351/ 908110 oder 04351/ 89212650 in Verbindung zu setzen.